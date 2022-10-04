إيران تعلن إطلاق قاطرة في الفضاء شبه المداري

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة أطلقت قاطرة فضائية قادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.

وقال التلفزيون الحكومي إن مركبة الفضاء "سامان" الاختبارية صنعها مركز أبحاث الفضاء بالبلاد وأطلقتها وزارة الدفاع أمس الاثنين.

وقال رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، حسن سلارية، للتلفزيون الرسمي إن المسؤولين "يأملون في استخدام واختبار القاطرة الرئيسية في المستقبل القريب" حيث يمكنها نقل قمر صناعي من مدار إلى آخر. وكشفت إيران عن المركبة في عام 2017.

ولطالما تابعت إيران برنامجا فضائيا قائلة إنه يهدف إلى أغراض سلمية.

وتمتلك البلاد برنامجا فضائيا مدنيا وعسكريا، تخشى الولايات المتحدة أنه يمكن استخدامه لتعزيز برنامج الصواريخ الباليستية.

في يونيو الماضي، أطلقت طهران صاروخا يعمل بالوقود الصلب إلى الفضاء، وفي أغسطس، نجح صاروخ روسي في إطلاق قمر صناعي إيراني من نوع "خيام" إلى المدار.

وسميت على اسم عمر الخيام، العالم الفارسي الذي عاش في القرنين الحادي عشر والثاني عشر.

ومع ذلك، شهدت إيران سلسلة من الحوادث المؤسفة وإطلاق أقمار صناعية فاشلة على مدار السنوات الأخيرة.

وكشف الحرس الثوري الإيراني في أبريل 2020 عن برنامجها الفضائي السري من خلال إطلاق قمر صناعي في مداره بنجاح. ويدير الحرس بنيته التحتية العسكرية الخاصة بالتوازي مع القوات المسلحة النظامية الإيرانية.