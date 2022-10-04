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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4446 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة قليوب، والمقيدة برقم 1521 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ع م"، عاطل، 32 سنة، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش بدائرة قسم شرطة قليوب، وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية امن القليوبية محكمة جنايات شبرا

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