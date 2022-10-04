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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد المصرية سارة صبري.. شركة "بلو أورجن" تثير الجدل برحلة جديدة للفضاء

مارك وزوجته “شارون
مارك وزوجته “شارون هاجل - Image credit Blue Origin

تستعد شركة “بلو أورجن” لإطلاق أول رحلة لزوجين معا إلى الفضاء، لتحقق حلم الزوجين، في السفر معا خارج كوكب الأرض.

ووفقا لموقع “سبيس. كوم”، الزوجان هما مارك وزوجته “شارون هاجل” مؤسسة شركة سبيس كيدز جلوبال غير الربحية، وسيسافران معا في رحلة غير مدارية تابعة لشركة بلو أوريجين.

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رحلة زوجان معا إلى الفضاء

لم يتم الكشف عن توقيت رحلة المركبة الفضائية “نيو شيبارد” بعد، وذلك بسبب خضوع المؤسسة لتحقيق بسبب رحلة الشهر الماضي.

وقالت شارون في بيان : "أنا ومارك مسروران بالمغامرة بالفضاء للمرة الثانية، لكننا متحمسون أكثر لأننا سنعطي الأمل والتشجيع للأطفال حول العالم الذين يحلمون بالذهاب إلى الفضاء أيضًا".

وتأتي رحلتهما بالتزامن مع أسبوع الفضاء العالمي الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، وأضاف البيان أن شارون تهدف أيضًا إلى جلب عدد من الأشخاص المرتبطين بـ “سبيس كيدز جلوبال” إلى إطلاق الرحلة لتشجيعهم على حب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات والبيئة.

هذه ليست الرحلة الأولى لها، إذ نفذت الرحلة الأولى لها إلى الفضاء في 31 مارس على متن مركبة تابعة أيضا إلى “بلو أوريجين”، وهي مركبة ”New Shepard NS-20".

رحلة سارة صبري

تعد هذه رابع رحلة فضائية مأهولة للشركة، أما زوجها مارك يعد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة التطوير العقاري Tricor International، التي طورت وامتلكت أكثر من 17.4 مليون قدم مربع من العقارات التجارية في الولايات المتحدة.

تأتي هذه الرحلة لتحقق حلم الزوجين، بعد جدل واسع أثارته الشركة نفسها قبل شهرين، بمشاركة المهندسة المصرية سارة صبري، ضمن  الرحلة السادسة لبرنامج " New Shepard" التابعة لشركة "بلو أورجن"، وتضمن طاقم الرحلة 6 أشخاص من بينهم أول برتغالي ومصرية في سلسلة رحلات الشركة نفسها.

الولايات المتحدة كوكب الارض مصر العلوم والتكنولوجيا كوكب مهندسة فضاء المركبة الفضائية بلو أوريجين

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بعد المصرية سارة صبري.. شركة "بلو أورجن" تثير الجدل برحلة جديدة للفضاء

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