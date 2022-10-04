طارق رضوان يستقبل وفدا من السفارة الهولندية بمصر

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتورة بهية تهذيب لي سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في مملكة هولندا، في حضور وفد من السفارة الهولندية لدي مصر وعلي رأسها السفير الهولندي هان ماورتس سخابفلد.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي التنمية التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جميع الأصعدة لاسيما قطاعات التعليم والصحة والتنمية العمرانية والبنية التحتية، بما يصب في صالح المواطن المصري، رغم التحديات الجسام التي مرت بها مصر.

وألقي "رضوان" الضوء علي التحديات التي واجهت الدولة المصرية علي الصعيد الاقتصادي والأمني لاسيما بعد اندلاع ثورتين، لكننا نري بأعيننا حاليا مدي الاستقرار الذي تنعم به البلاد ونلمس تغيرا حقيقياً، مضيفا : " أنا قادم من جنوب الصعيد، وكان هناك منازل علي سبيل المثال تعاني من عدم وصول المياه إليها، أما الأن بفضل المشروعات العملاقة التي تجري علي قدم وساق فأن مياه الشرب النظيفة تصل لكافه القري والنجوع وكذلك هناك توسع في بناء المدارس والمستشفيات انطلاقا من كونهم أساسا لحقوق الإنسان ".

وتعقيبا علي استفسار "تهذيب" عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآليه تنفيذها، أكد "رضوان" أن للمجلس النيابي دور رقابي علي أداء السلطة التنفيذية ومتابعة ما جاء في طيات الاستراتيجية من تشريعات لازمة، ومتابعة آليات تنفيذها.

وشهد اللقاء، الحديث عن الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تستضيفه مصر، حيث أكدت "تهديب" مشاركة بلادها بوفد رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء ومشاركة 6 وزراء معنين.