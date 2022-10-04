عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق رضوان يستقبل وفدا من السفارة الهولندية بمصر

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان خلال الزيارة

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتورة بهية تهذيب لي سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في مملكة هولندا، في حضور وفد من السفارة الهولندية لدي مصر وعلي رأسها السفير الهولندي هان ماورتس سخابفلد.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي التنمية التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جميع الأصعدة لاسيما قطاعات التعليم والصحة والتنمية العمرانية والبنية التحتية، بما يصب في صالح المواطن المصري، رغم التحديات الجسام التي مرت بها مصر.

وألقي "رضوان" الضوء علي التحديات التي واجهت الدولة المصرية علي الصعيد الاقتصادي والأمني لاسيما بعد اندلاع ثورتين، لكننا نري بأعيننا حاليا مدي الاستقرار الذي تنعم به البلاد ونلمس تغيرا حقيقياً، مضيفا : " أنا قادم من جنوب الصعيد، وكان هناك منازل علي سبيل المثال تعاني من عدم وصول المياه إليها، أما الأن بفضل المشروعات العملاقة التي تجري علي قدم وساق فأن مياه الشرب النظيفة تصل لكافه القري والنجوع وكذلك هناك توسع في بناء المدارس والمستشفيات انطلاقا من كونهم أساسا لحقوق الإنسان ".

وتعقيبا علي استفسار "تهذيب" عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآليه تنفيذها، أكد "رضوان" أن للمجلس النيابي دور رقابي علي أداء السلطة التنفيذية ومتابعة ما جاء في طيات الاستراتيجية من تشريعات لازمة، ومتابعة آليات تنفيذها.

وشهد اللقاء، الحديث عن الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تستضيفه مصر، حيث أكدت "تهديب" مشاركة بلادها بوفد رفيع المستوي برئاسة رئيس الوزراء ومشاركة 6 وزراء معنين.

 

f2c48996-a597-444e-bba0-f08cbe0616d4
f2c48996-a597-444e-bba0-f08cbe0616d4
b6e5b94b-c7d0-4711-883d-cd4408130fd8 (1)
b6e5b94b-c7d0-4711-883d-cd4408130fd8 (1)
b6e5b94b-c7d0-4711-883d-cd4408130fd8
b6e5b94b-c7d0-4711-883d-cd4408130fd8
حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية العمرانية الأمم المتحدة تغير المناخ COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

أمطار اليوم| الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين لمدة أسبوع| فيديو

ينافس آيفون..هاتف جديد في الأسواق العالمية سعره 3400 جنيه

على دفعات وبدون فوائد.. قسط مصاريف المدارس لأولادك بخطوات بسيطة

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

ترشيحاتنا

حكم شرب الشيشة الإلكترونية.. هل تختلف عن الحقيقة في الضرر والإثم؟

هل انتهت أسطورة نمبر 1؟.. سوريا وقطر ترفضانه والإسكندرية تلغي حفلاته| القصة الكاملة

رامي ربيعة يغيب عن مواجهة المنستيري.. كاف يعاقب الأهلي بسبب نهائي أبطال أفريقيا

أمريكا واليابان: تعزيز قدرات الردع ضد صواريخ كوريا الشمالية

تكبد خسائر فادحة.. لماذا ينهار الجيش الروسي في أوكرانيا؟

بعد تحذيره من سلاح يوم القيامة.. الناتو يكشف تطورات استعدادات روسيا النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة لا تصدق.. امرأة هندية تنقذ حياة زوجها بعد توقف قلبه|شاهد

علاج عسر الهضم وألم البطن .. بالأدوية والحيل المنزلية

تنين عملاق مرعب يحلق في سماء أحمد آباد بالهند.. فيديو

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه أكلة اقتصادية بالفراخ

فيديو

نداء شرارة: تشرفت بتمثيل الأردن في بلدي الثاني مصر أمام الرئيس

بكرة تشوفوا .. الرئيس السيسي: سنتجاوز الظروف الصعبة بفضل الله

أين كنتم في الإجازة؟.. غضب بالإسكندرية بسبب إخلاء مدرستين للصيانة |فيديوجراف

قطار يوم القيامة.. سيناريوهات روسيا في الحربها النووية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ