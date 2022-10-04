بسبب تصريحات مذلة.. رئيس حزب المحافظين يثير غضب البريطانيين

تعرض رئيس حزب المحافظين البريطاني، جيك بيري، للانتقاد بعد أن دعا المواطنين الذين يعانون من صعوبة دفع الفواتير إلى السعي للحصول على وظيفة جديدة.

وقال بيري في مؤتمر الحزب إن "الناس يعرفون أنه عندما تصل فواتيرهم، يمكنهم إما خفض استهلاكهم أو الحصول على راتب أعلى وأجور أعلى والذهاب والحصول على وظائف جديدة، هذا هو النهج الذي تتبعه الحكومة حتى تتمكن الأسر من دفع فواتيرها".

وأضاف: "يحتاج الناس إلى فهم أنه إذا قفزت فواتيرهم، فعليهم إما خفض التكاليف، أو الحصول على زيادة في الراتب، أو العثور على وظيفة جديدة".

وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، إن تصريحات بيري تعرضت لانتقادات حادة.

كما وصفت التصريحات بـ"القسوة الفادحة" وخلصت كريستينا ماكيني المتحدثة باسم النقابة إلى أنه إذا اتبع البريطانيون النصيحة، فإن المستشفيات والمدارس في جميع أنحاء البلاد ستكون فارغة على الفور.