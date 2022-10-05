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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهاراته استثنائية.. فرج عامر يكشف عن مفاوضات الأهلي للحصول على خدمات ناشئ هولندي

فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن توجهات في النادي الأهلي للحصول على صفقة جديدة، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "مفاوضات بين الأهلي ونادي الكمار للحصول علي خدمات ناشئ هولندي صاحب مهارات استثنائية".

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وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن تعاقد النادي الأهلي مع البرازيلي كاواساكي مارسينهو لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن اللاعب سيصل القاهرة في أي لحظة.

وكتب فرج عامر “مارسينهو البرازيلي القادم من الدوري الياباني اللاعب النفاثة ، حيفكرنا بـ كينو لاعب بيراميدز ولكن أطول وأقوى وأسرع وأكثر تهديفا، أهلاوي ثلاث سنوات قادمة، ويصل القاهرة في أي لحظة”.

ويذكر أن فرج عامر ، كشف عن تصرف غريب حدث مع النادي الأهلي من فريق كاواساكي اليابانى بخصوص التعاقد مع البرازيلى مارسينهو.

صفقة مارسينهو 
وكتب فرج عامر: “كاواساكي مارسينهو النادي الياباني طمع في الأهلي وعايز يزود المقابل المادي بعد ما اتفق مع الأهلي، تصرف غريب لا يليق ولا يتخيله احد من ناد ياباني، الأهلي حيخلص اللاعب لأنه مطلب أساسي لـ  كولر”.

النادي الأهلي فرج عامر فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق كاواساكي مارسينهو ناشئ هولندي

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