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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتيني: 200 ألف طالب بجامعة عين شمس ونسعى لتوفير جميع الإمكانيات لهم..فيديو

الدكتور محمود المتيني،
الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه لدينا طموحات كبيرة في تطوير جامعة عين شمس، مشيرا إلى أنه قمت بأضافة عدد من الكليات للجامعة.

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وقال محمود المتيني، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن  تصنيفات الجامعات موضة جديدة، مؤكدا أنه لدينا العديد من الملاحظات عليها.

 

وتابع رئيس جامعة عين شمس، أن هناك 200 ألف طالب بالجامعة ونسعى لتوفير جميع الإمكانيات لهم في الجامعة، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة  في كل جامعات مصر في التحول الرقمي

 

وأشار محمود المتيني إلى أن “كورال روح الشرق” المشارك في احتفالات أكتوبر من جامعة عين شمس.

 

مشكلة كبيرة

واستكمل رئيس جامعة عين شمس تصريحاته قائلا “هجرة الأطباء مشكلة كبيرة ويجب التحدث في أسبابها”. 

محمود المتيني جامعة عين شمس الكليات تصنيفات الجامعات جامعات مصر

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