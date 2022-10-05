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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صرف صحي ومجمعات خدمات..محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 600 مشروع ضمن حياة كريمة

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه  يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل محافظة كفر الشيخ  في مركز مطوبس .

 

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وقال جمال نور الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  يتم تنفيذ حوالي 600 مشروع  ضمن مشروعات حياة  كريمة سواء كانت  مشروعات صرف صحي ومياه شرب وتوصيل الغاز للمنازل وتطوير الطرق ".

 

 واكمل جمال نور الدين :"  يتم الاهتمام بقطاع التعليم وإنشاء الوحدات الصحية، إضافة إلى إنشاء مجمعات حكومية مصغرة في مركز مطوبس ".

 

 ولفت جمال نور الدين :"  يتم إنشاء مجمعات بيطرية للماشية ومجمعات زراعية لخدمة الأهالي وتوفير  السماد والتقاوي ".

 

 وتابع جمال نور الدين :" يتم إنشاء مجمعات حرفية في قرى حياة كريمة  بما يوفر العديد من فرص العمل للشباب "، مضيفا:"  مدينة كفر الشيخ تشهد تطوير نوعي في قطاع الإسكان حيث يتم إنشاء 24 ألف وحدة سكنية في 3 مجمعات سكانية ".

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