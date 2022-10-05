صرف صحي ومجمعات خدمات..محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 600 مشروع ضمن حياة كريمة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل محافظة كفر الشيخ في مركز مطوبس .

وقال جمال نور الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" يتم تنفيذ حوالي 600 مشروع ضمن مشروعات حياة كريمة سواء كانت مشروعات صرف صحي ومياه شرب وتوصيل الغاز للمنازل وتطوير الطرق ".

واكمل جمال نور الدين :" يتم الاهتمام بقطاع التعليم وإنشاء الوحدات الصحية، إضافة إلى إنشاء مجمعات حكومية مصغرة في مركز مطوبس ".

ولفت جمال نور الدين :" يتم إنشاء مجمعات بيطرية للماشية ومجمعات زراعية لخدمة الأهالي وتوفير السماد والتقاوي ".

وتابع جمال نور الدين :" يتم إنشاء مجمعات حرفية في قرى حياة كريمة بما يوفر العديد من فرص العمل للشباب "، مضيفا:" مدينة كفر الشيخ تشهد تطوير نوعي في قطاع الإسكان حيث يتم إنشاء 24 ألف وحدة سكنية في 3 مجمعات سكانية ".