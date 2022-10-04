مستقبل وطن كفر الشيخ ينظم قافلة طبية لمرضى العيون

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية لمرضي العيون بقرية الشهابية التابعة لمركز البرلس؛ انطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.



جاء ذلك بإشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة.



قال الدكتور ياسر شحاتة، إن القافلة بعنوان «عينيك في عنينا» جاءت بالتنسيق بين أمانتي التنظيم والعمل الجماهيري بالمحافظة وأمانة مركز البرلس، وتم توقيع الكشف الطبي على 385 حالة من أبناء قرية الشهابية والقرى المجاورة، مجانا بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية مجانا للحالات التي تحتاج عمل نظارات، بينما تم تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات الطبية المتخصصة.



جاء ذلك بحضور كريمة عيد، أمين الحزب بمركز البرلس، والمحاسب يسري أبو شعيشع أمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة والدكتور حسام أسامة أمين العمل الجماهيري بمركز البرلس، وعدد من قيادات الحزب بمركز البرلس.



ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.

قافلة مستقبل وطن

قافلة مستقبل وطن

قافلة مستقبل وطن

قافلة مستقبل وطن

قافلة مستقبل وطن