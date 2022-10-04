تعليم كفر الشيخ تكرم طلاباً ومعلميهم لفوزهم في مسابقة على مستوى الجمهورية

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 4 طلاب فائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة "الوسيلة والأجهزة والمشاريع العلمية والحيوية" وهم أحمد محمد عبد الجواد، إدارة قلين التعليمية، وفارس محمد السنهوري إدارة فوة التعليمية، وعمر محمد السيد جبريل إدارة بيلا التعليمية، وهدى أحمد أبو العينين إدارة دسوق التعليمية، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية.



كما كرم المعلمين المشرفين على الطلاب، منى عبد الغني، وفايزة أبو النضر، ومحمد المكاوي، ومحمد الفخراني، ومحمد حامد السنهوري، موجه عام العلوم، لدوره البارز في تحقيق تلك المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية، مطالبا إياه بضرورة بذل قصارى الجهد في رفع سقف طموحنا في مراكز أكثر وترتيب أعلى في المسابقات القادمة.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لهم على الدور الذي يلعبونه في اكتشاف وتبني تلك السمات الإبداعية لدى الطلاب والوصول بأعمالهم إلى الدرجة التي تلقى القبول ومن ثم المنافسة ثم التميز.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين