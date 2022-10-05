يصل إلى 200 ألف جنيه.. أفضل قرض شخصي 2022|الشروط والمستندات المطلوبة

يبحث الراغبون في الحصول على قرض شخصي عن أفضل قرض شخصي 2022 ، ليوفر لهم تسهيلات مالية تساعدهم في إقامة بعض الأعمال التي لا يستطيعون الخوض فيها بمساعدة الدخل الشهري فقط.يبحث الراغبون في الحصول على قرض شخصي عن افضل قرض شخصي 2022 ، ليوفر لهم تسهيلات مالية تساعدهم في اقامة بعض الأعمال التي لا يستطيعون الخوض فيها بمساعدة الدخل الشهري فقط.

و يقدم العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرية أفضل قرض شخصي 2022، بشروط بسيطة تناسب جميع الفئات.

جدول قروض البنك الأهلي 2022

يقدم موقع "صدى البلد" للقراء شروط أفضل قرض شخصي 2022 ، خاصة جدول قروض البنك الأهلي 2022 ، كما يقدم طريقة الحصول على جدول قروض البنك الأهلي 2022 ، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

أفضل بنك يعطي قرض شخصي في مصر

تتنافس البنوك لتصبح أفضل بنك يعطي قرض شخصي في مصر لذلك تقدم تسهيلات كثيرة للراغبين في قرض شخصي ، فيقدم كل منهم العديد من القروض المختلفة و التي تناسب الجميع، مع فترات سداد مناسبة و مرنة حتى يعتبر أفضل بنك يعطي قرض شخصي في مصر .

شروط القرض الشخصي

شروط القرض الشخصي من البنك الاهلي للعاملين بالهيئات الحكومية و هيئات القطاع العام والأعمال العام :

مبلغ القرض يصل الي 200,000 جنيه مصري

مدة القرض تصل الى 4 سنوات

تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا

بدون ضامن

قرض شخصي بالبطاقة فقط بدون ضمانات

يقدم البنك الاهلي قرض شخصي بالبطاقة فقط بدون ضمانات ، مما يتيح تسهيلات كبيرة للأشخاص الذين لا يمتلكون ضمانات يقدمها للبنك للحصول على قرض شخصي بالبطاقة فقط بدون ضمانات ، و ذلك وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.

الشروط و المستندات

خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 شهور بحد أقصي و بقيمة 25 جم بحد ادني

آلا يقل عمر المقترض عن 21 عام و لا يزيد عن 60 عام في نهاية التمويل.



قروض بنك مصر

يقدم بنك مصر عدد كبير من قروض بنك مصر و التي تختلف فيما بينها من حيث الشروط و المستندات المطلوبة، لتحقيق المرونة في قروض بنك مصر ، و تسهل على العملاء بمختلف فئاتهم الحصول على قروض بنك مصر .

قرض شخصي بالبطاقة فقط من بنك مصر 2022

يقدم بنك مصر قرض شخصي بالبطاقة فقط من بنك مصر 2022 ، و يسرد "صدى البلد" في السطور التالية شروط قرض شخصي بالبطاقة فقط من بنك مصر 2022

، كما أنه يعتبر قرض سريع في نفس اليوم ، حيث يتم فحص أوراق المتقدمين للحصول على قرض شخصي بالبطاقة فقط من بنك مصر 2022 في خلال ساعتين فقط، وذلك وفقا للموقع الالكتروني للبنك.





قرض سريع في نفس اليوم

يقدم بنك مصر قرض سريع في نفس اليوم يسمى "القرض اللحظي" وهو برنامج قرض شخصي جديد يعتبر اسرع قرض نقدى في السوق المصري حيث يتم دراسة وصرف القرض للعميل خلال ساعتين فقط وذلك العملاء المحول راتبهم علي المصرف بنظام الحسابات، لذلك يعتبر

قرض سريع في نفس اليوم.

شروط قرض سريع في نفس اليوم

-يجب ان لا يقل سن العميل عن 21 عام و ان لا يزيد عن 60 عام

- الحد الأدنى لقيمة الدخل الشهرى هو 3000 جم على ان يكون تم تحويل الراتب مدة لا تقل عن 3 أشهر .

- الحد الأدنى لمدة القرض 6 أشهر و الحد الأقصى 8 سنوات.

- الحد الادنى لقيمة القرض 10 آلاف جنيه والحد الأقصى 200 ألف جنية للعملاء الجدد و 500 ألف جنيه للعملاء الحاصلين على قروض من المصرف قائمة ومنتظمة.

قرض شخصي بالبطاقة أون لاين

يعتبر القرض اللحظي قرض شخصي بالبطاقة أون لاين ، حيث لا يحتاج إلى مستندات معقدة بل يكتفي ب بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب عن اخر 3 شهور، و إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

هل يوجد قروض للشباب؟

يوجد العديد من البرامج والتسهيلات المصرفية الخاصة بالشباب في العديد من البنوك تخدم أفكارهم، و تسهل عليهم إقامة المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

كم فوائد قرض 50 الف؟

ينشغل الكثيرون من المقبلين على الحصول على قرض شخصي بمعرفة الفوائد المضافة إلى المبالغ التي يقترضونها من البنوك المختلفة.

و تختلف الفوائد على الأموال المقترضة من بنك لآخر وحسب شروط و متطلبات كل نوع من القروض المقدمة من البنك .

هل يوجد قروض للعاطلين عن العمل؟

يعاني بعض الشباب من عدم امتلاكهم ضمانات للحصول على قرض شخصي من احد البنوك نظرا لعدم التحاقهم بوظيفة، ورغبتهم في القيام بمشروع صغير او متوسط ، لذلك يقدم عدد كبير من البنوك قروض للعاطلين عن العمل بدون ضمانات، و قرض شخصي بالبطاقة فقط.

كيف تحصل على قرض بضمان المرتب؟

يقدم العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرية على قرض بضمان المرتب ، لتقديم تسهيلات مصرفية للموظفين بالقطاع العام والخاص.