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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: مهام شيكابالا مع اللاعبين بالزمالك تقترب من مدير الكرة بالفريق

صدى البلد

يرى الناقد الرياضي، أحمد الخضري، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، مهامه مع فريق الكرة بالنادي تقترب من مهام مدير الكرة بالفريق.

وتابع الخضري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ،شيكابالا حصل على صلاحيات كبيرة للتعامل مع بعض الأزمات داخل فريق كرة القدم بنادي الزمالك.

وأكمل الخضري، رأينا الصورة التي جمعته بالوافد الجديد على الفريق، البنيني سامسون أكينولا، في محاولة لإذابة جليد التعارف والانسجام بينه وبين عناصر الفريق في الزمالك.

زكريا الوردي لاعب الزمالك الجديد

وأتم،زكريا الوردي لاعب كيير أيضًا وتحدثت مع بعض اللاعبين في فريق الزمالك وأكدوا لي بأنه لاعب تقيل على أرضية الملعب وسيكون إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل.

الزمالك شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا مدير الكرة أكينولا

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