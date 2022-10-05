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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن علي يد نجل شقيقه بسبب خلافات بينهما بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي مسن مصرعه علي يد نجل شقيقه،متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالراقبة بسبب خلافات بينهم بدائرة مركز شرطة فاقوس ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى فاقوس، بوصول مسن مقيم دائرة مركز شرطة فاقوس ، جثة  هامدة اثر اصابته بطعنة بالراقبة ، وتبين من التحريات حدوث إصابته التي اودت بحياته هلي يد نجل شقيقه بسبب خلافات بينهم.

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تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة،ونم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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