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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور الرئيس السيسي|القارئ أحمد تميم المراغي يفتتح احتفال المولد النبوي بالقرآن الكريم

القارئ أحمد تميم
القارئ أحمد تميم المراغي

افتتح القارئ أحمد تميم المراغي، بالإذاعة والتليفزيون، احتفال الأوقاف بالمولد النبوي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقاعة المنارة بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.


ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

الرئيس السيسي يشهد احتفالية الاوقاف بالمولد النبوي السيسي الرئيس السيسي احتفالية الاوقاف بالمولد النبوي المولد النبوي

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بحضور الرئيس السيسي|القارئ أحمد تميم المراغي يفتتح احتفال المولد النبوي بالقرآن الكريم

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