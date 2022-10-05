الرئيس السيسي: نمضي معًا في طريق التنمية والبناء رغم التحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مواجهة الصعاب والتحديات بعملًا دؤوب لا ينقطع وبكفاحًا مستمر بلا كلل أو ملل حتى تُستنفذ كافة الأسباب والفرص المتاحة، متابعًا : " ولا يخفى عليكم أننا نمضي معًا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أن هذه المرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفاني وإخلاص للوصول إلى أفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالي ، وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه ودعمًا جهود الدولة التنموية من خلال المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات على امتداد رقعة الوطن.

وأكد أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على الأخذ بالأسباب بأسباب الحياة وقوانينها، وهو المنهج الرشيد الذي الذي حرص النبي الكريم على بثه في نفوس أصحابه الكرام وتعليمه لأمته.

