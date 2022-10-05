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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة الملك والسلطان.. توقيع 7 اتفاقيات جديدة بين عمان والأردن

سلطان عمان وملك الأردن
سلطان عمان وملك الأردن

وقعت سلطنة عُمان والمملكة الأردنية، اليوم، 7 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجالات مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة على تويتر، إن الاتفاقات شملت المجالات الصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعدين والعمل.

كما شملت التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات وتبادل المعلومات، والإشراف على قطاع التأمين وحماية المستهلك والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون السياحي.

واليوم، عقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، لقاءً ثنائيًّا بقصر العلم العامر في مسقط، بَحَثَا خلاله أوجه العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين، وما يشهده التعاون بينهما من تقدم وتطور في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة.

حضر اللقاء ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وبالأمس، وصل الملك عبدالله الثاني ملكُ المملكة الأردنية الهاشمية والملكة رانيا العبدالله إلى مسقط في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين.

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وزارة الخارجية العمانية المملكة الأردنية سلطنة ع مان هيثم بن طارق سلطان عمان الملك عبدالله الثاني

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