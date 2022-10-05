قمة الملك والسلطان.. توقيع 7 اتفاقيات جديدة بين عمان والأردن

وقعت سلطنة عُمان والمملكة الأردنية، اليوم، 7 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجالات مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في تغريدة على تويتر، إن الاتفاقات شملت المجالات الصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والتعدين والعمل.

كما شملت التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات وتبادل المعلومات، والإشراف على قطاع التأمين وحماية المستهلك والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون السياحي.

واليوم، عقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، لقاءً ثنائيًّا بقصر العلم العامر في مسقط، بَحَثَا خلاله أوجه العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين، وما يشهده التعاون بينهما من تقدم وتطور في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح شعبيهما المشتركة.

حضر اللقاء ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وبالأمس، وصل الملك عبدالله الثاني ملكُ المملكة الأردنية الهاشمية والملكة رانيا العبدالله إلى مسقط في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان تستغرق يومين.