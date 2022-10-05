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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أبو شقة: نصر أكتوبر ذكرى غالية ونقطة مضيئة ستظل راسخة في ضمير المصريين

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

هنأ المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بذكرى نصر أكتوبر المجيد والمولد النبوي الشريف.

وقال "أبو شقة" فى برقية تهنئة، إن ذكرى نصر أكتوبر  غالية وعميقة ومضيئة راسخة في ضمير المصريين.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن نصر أكتوبر ذكرى استرداد الكرامة والعزة بما لها من دلالة راسخة عبر التاريخ أن الدولة التي حباها جيشاً وطنياً شجاعاً لا ينكسر لها إرادة ولا تهزم أبداً، حما الله مصر وحما جيشها الوطني العظيم.

وتابع أبو شقة: "كما نهنئكم والشعب المصري بذكرى المولد النبوي الشريف،  هداية ، ونورا على طريق الحب والإخاء والسلام، أعاده الله عليكم وعلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بالصحة والعافية والخير واليمن والبركات".

الشيوخ السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبوشقة

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