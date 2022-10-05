حبس 3 أشخاص لحيازتهم 6 كيلو حشيش ببدر  

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة ٥٦ كيس من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو و٦٠٠ جرام.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط (3 عناصر إجرامية - لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بطريق مصر الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة ، وبحوزتهم (56 كيس من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو و٦٠٠ جرام - مبلغ مالى – ٣ هواتف محمولة - سيارة ملاكى) .

وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ، وتوزيعها على عملائهم ، وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (392 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.