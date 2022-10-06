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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيخ أحمد عمر هاشم يصف رؤيته للرسول في المنام.. فيديو

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

قال الشيخ أحمد عمر هاشم أنه رأى سيدنا محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام وكان نورا على نور، مشيرا إلى أنه يجب الاقتداء بالنبي في سنته كما أمرنا الله عز وجل.

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دعاء الشيخ أحمد عمر هاشم في ذكرى المولد النبوي الشريف .. فيديو

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أحمد عمر هاشم: نشكر الرئيس السيسي على تكريم العلماء باحتفالية المولد النبوي

وأضاف "هاشم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن سيدنا يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن ولكن نبينا محمد صل الله عليه وسلم أعطي الحسن كله ومن أجل ذلك فإن لا يستطيع أحد أن يصفه.

وتابع الشيخ أحمد عمر هاشم أن شاعر الرسول حسان بن ثابت قال في وصف الرسول "واجمل منك لم تري قط عيني .. وأفضل منك لم تلد النساء .. ولدت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء".

برنامج واحد من الناس احمد عمر هاشم حسان بن ثابت شاعر الرسول سيدنا محمد المولد النبوي الشريف الشيخ احمد عمر هاشم وصف الرسول

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