الشيخ أحمد عمر هاشم يصف رؤيته للرسول في المنام.. فيديو

قال الشيخ أحمد عمر هاشم أنه رأى سيدنا محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام وكان نورا على نور، مشيرا إلى أنه يجب الاقتداء بالنبي في سنته كما أمرنا الله عز وجل.

وأضاف "هاشم" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن سيدنا يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن ولكن نبينا محمد صل الله عليه وسلم أعطي الحسن كله ومن أجل ذلك فإن لا يستطيع أحد أن يصفه.

وتابع الشيخ أحمد عمر هاشم أن شاعر الرسول حسان بن ثابت قال في وصف الرسول "واجمل منك لم تري قط عيني .. وأفضل منك لم تلد النساء .. ولدت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء".