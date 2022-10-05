أحمد عمر هاشم: نشكر الرئيس السيسي على تكريم العلماء باحتفالية المولد النبوي

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه شارك اليوم في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث قامت وزارة الأوقاف بتكريم لبعض العلماء والتميزين الذين أدوا واجبتهم على أكمل وجه.

وأضاف "هاشم" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن جاءت كلمات المتحدثين خلال هذه الاحتفالية معبرة عن أشرف خلق الله سيدنا محمد "ص"، واضحة ترسم مستقبل الأمة ليأخذوا بمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه يجب على المسلمين اتباع سُنة نبيهم، ومن هنا يستجيبزون لقول الله تعالى: "لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً".

وقدم "هاشم" الشكر لـ الرئيس السيسي لتكريم هؤلاء العلماء، والشكر أيضاً لـ وزارة الأوقاف على إقامة هذه الاحتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.