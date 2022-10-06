بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية..صيادلة القاهرة:القانون لم يحدد حتى الآن مسئولية إعطاء الحقن



قال محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن هناك إفراط كبير للغاية في الحصول على حقن وأودية المضادات الحيوية، متابعا: حقن المضاد الحيوي خطر كبير ولا يجب أن يتم صرفها للمرضى سواء في أصعب الحالات.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، حقن المضاد الحيوي يمكن أن يكون لها آثار جانبية وحساسية، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى بـ بديل علاجي، وما يحدث هو اختلاف الشركات والمسميات وليس المواد الفعالة والمكونة.

وتابع: القانون المصري لم يحدد حتى الآن مسئولية إعطاء الحقن.





ماتوا قدامي وعايز حقهم| والد طفلتي الإسكندرية يروي تفاصيل الحادث



وقال محمد سعد، والد طفلتي الإسكندرية ضحية حقنة المضاد الحيوي، إن الطفلتين كانتا تعانيان من حساسية الصدر وكحة، والطبيب المعالج قام بالكشف عليهم وكتب لكل واحدة عقار مختلف عن غيرها".