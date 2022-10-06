عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية..صيادلة القاهرة:القانون لم يحدد حتى الآن مسئولية إعطاء الحقن

صدى البلد


قال محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن هناك إفراط كبير للغاية في الحصول على حقن وأودية المضادات الحيوية، متابعا: حقن المضاد الحيوي خطر كبير ولا يجب أن يتم صرفها للمرضى سواء في أصعب الحالات.

 

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، حقن المضاد الحيوي يمكن أن يكون لها آثار جانبية وحساسية، مشددا على أنه لا يوجد ما يسمى بـ بديل علاجي، وما يحدث هو اختلاف الشركات والمسميات وليس المواد الفعالة والمكونة.

 

وتابع: القانون المصري لم يحدد حتى الآن مسئولية إعطاء الحقن.
 


ماتوا قدامي وعايز حقهم| والد طفلتي الإسكندرية يروي تفاصيل الحادث


وقال محمد سعد، والد طفلتي الإسكندرية ضحية حقنة المضاد الحيوي، إن الطفلتين كانتا تعانيان من حساسية الصدر وكحة، والطبيب المعالج قام بالكشف عليهم وكتب لكل واحدة عقار مختلف عن غيرها".

صيادلة القاهرة المضادات الحيوية حقن المضاد الحيوي أعطاء الحقن اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

ترشيحاتنا

ضد أمريكا .. أول تعليق من كوريا الشمالية على التجارب الصاروخية الأخيرة

أكبر مستوى للتضخم منذ 30 عاما.. لماذا رفعت تونس سعر الفائدة؟

نقابة الأطباء عن واقعة طفلتي الإسكندرية: تم احتجاز الصيدلانية وحبس العاملين

سعر صرف الدولار بـ 10 بنوك مصرية اليوم الخميس 6-10-2022

الثاني في دقائق .. كوريا الشمالية تتحدى أمريكا بصاروخ باليستي جديد

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق .. 12 كلمة لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها في مهرجان الإسكندرية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

تبكي عندما تتألم .. نصيحة من هاني الناظر للرجال المتزوجين

فائدة جديدة لعقار الفياجرا .. تعالج أشرس أنواع السرطان

فيديو

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ