2 طن لحوم وفراخ مجهولة.. مداهمة مصنع في القاهرة وضبط صاحبه الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتجهيز المواد الغذائية لصالح أحد المطاعم بالقطامية "يحمل جنسية إحدى الدول" و المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية" ، وذلك لإدارتهما المصنع بدون ترخيص .

ضبط حوالي 2 طن لحوم بدون بيانات بمصنع في القاهرة

وتبين للأجهزة الأمنية في القاهرة من الفحص حيازتهما كميات من اللحوم ، والدواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إستخدامها بالمطعم غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

كما عثرت أجهزة أمن القاهرة بداخل المصنع على (1٫535 طن دواجن – 610 كيلو جرام لحوم مجمدة – 340 طن زيت – 9 طن أرز – طن سكر - 2٫500 طن دقيق – طن حمص – 2 طن نشا – 680 كيلو جرام طحينة) وجميعها مجهولة المصدر.

بمواجهتهما أمام فرق مباحث القاهرة إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم لتحقيق أرباح غير مشروعة واتخذت الأجهزة الأمنية في القاهرة الإجراءات القانونية.