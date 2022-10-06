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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

2 طن لحوم وفراخ مجهولة.. مداهمة مصنع في القاهرة وضبط صاحبه الأجنبي

لحوم - أرشيفية
لحوم - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتجهيز المواد الغذائية لصالح أحد المطاعم بالقطامية "يحمل جنسية إحدى الدول" و المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية" ، وذلك لإدارتهما المصنع بدون ترخيص .

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ضبط حوالي 2 طن لحوم بدون بيانات بمصنع في القاهرة

وتبين للأجهزة الأمنية في القاهرة من الفحص حيازتهما كميات من اللحوم ، والدواجن مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد إستخدامها بالمطعم غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

كما عثرت أجهزة أمن القاهرة بداخل المصنع على (1٫535 طن دواجن – 610 كيلو جرام لحوم مجمدة – 340 طن زيت – 9 طن أرز – طن سكر - 2٫500 طن دقيق – طن حمص – 2 طن نشا – 680 كيلو جرام طحينة) وجميعها مجهولة المصدر.

بمواجهتهما أمام فرق مباحث القاهرة إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم لتحقيق أرباح غير مشروعة واتخذت الأجهزة الأمنية في القاهرة الإجراءات القانونية.

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