الهارب محمد علي.. نص شهادة مأمور قسم الأربعين حول أحداث قضية الجوكر

المقاول الهارب محمد علي، والمتهم في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم قضية "الجوكر"، التي حجزتها الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة الجنايات، للحكم في جلسة 15 يناير 2023.

وينشر موقع “صدى البلد” نص شهادة مأمور قسم شرطة الأربعين إبان الأحداث، في تحقيقات قضية الجوكر المتهم فيها الهارب محمد علي وآخرون، والذي أكد أنه شغل منصب مأمور قسم الأربعين بمدينة السويس من 2 سبتمبر 2019 حتى أغسطس 2020.

شهادة مأمور قسم الأربعين سابقا في قضية الجوكر

وشهد مأمور قسم الأربعين في تحقيقات قضية الجوكر قائلا: "اللي حصل إن كان في إخطار من مديرية أمن السويس برفع حالة الاستعداد خلال يوم 20 سبتمبر لملاحظة الحالة الأمنية وتأمين الشارع عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك في ذات اليوم، لأنه كان في معلومات أن يحدث تجمهرات وبناءً على حالة الاستعداد وصفتي كمأمور قسم الأربعين، كنت متواجدا في دائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية والمرور على الخدمات، وعقب انتهاء المباراة ورد إخطار على اللاسلكي بتوجه مجموعة مترجلة من الشباب إلى ميدان الأربعين من شارع الجيش".

الهارب محمد علي

واستكمل مأمور قسم الأربعين سابقا خلال تحقيقات قضية الجوكر والمتهم فيها الهارب محمد علي وآخرون: “توجهت إلى ميدان الأربعين، وبدأت المجموعة دي تتجمع مع بعض في الميدان ورددوا هتافات ضد الدولة، وبدأت عمليات استفزاز لقوات الشرطة اللي كانت موجودة ومتمركزة أمام مبنى المطافي وبدأت الأعداد تزيد والتجمهرين يحدفوا طوب وشماريخ وزجاجات على قوات الأمن”.

تحقيقات قضية المقاول الهارب محمد علي

وأضاف: “وصلت تعليمات لكل مأمور قسم إنه يتوجه إلى القسم بتاعه ويتمركز فيه لتأمينه، وبناءً على التعليمات توجهت إلى مقر قسم الأربعين وتمركزت فيه طوال فترة التجمهر، واللي خلالها كان بييجي محاضر بإصابات الضباط المشاركين في عمليات فض التجمهر علشان يتم قيدها في القسم لأن الميدان تابع للقسم”.

المقاول الهارب محمد علي

وشرح مأمور قسم الأربعين سابقا، خلال تحقيقات قضية الجوكر المتهم فيها المقاول الهارب محمد علي تفصيليا، قائلا: “التجمهرات كان فيها حوالي 300 إلى 500 شخص، وبدأت بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك يوم 20 سبتمبر 2019، واستمرت على مدار يومي 21 و22 سبتمبر 2018 في ميدان الأربعين والشوارع المحيطة به، وكان الغرض منها إسقاط النظام والتعدي على قوات الشرطة”.

وتابع مأمور قسم شرطة الأربعين في شهادته: “خلال الاحداث تعطل مشروع النقل الجماعي التابع لمحافظة السويس والذي ينقل المواطنين داخل المحافظة بسبب التجمهر، حيث تعطل خط سيره في شارع الجيش وميدان الأربعين، بالإضافة للمواصلات الخاصة وسيارات الأجرة العادية”.