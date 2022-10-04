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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قصة إبراهيم الخياط بلطجى دمياط.. قطع يد سيدة وأذن ابنها|التفاصيل الكاملة بالفيديو

ابراهيم الخياط -
ابراهيم الخياط - بلطجى دمياط

بلطجى دمياط الشهير بـ سفاح كفر البطيخ، والذي سطر واحدة من أبشع جرائم 2022، حين أظهرته مقاطع الفيديو وهو يسير بمنتصف الشارع ممسكا بآلة حادة كبيرة في يده، واتضح حينها أنه تعدى بها على سيدة مسنة تدعى ميرفت الحفناوي وقطع يدها، ثم تعدى على إبنها محمد شبانة بذات السلاح وقطع أذنه وألقاها في الشارع ثم أكمل تعديه على الأخير وتركهم وغادر.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة بلطجى دمياط إبراهيم الخياط، حيث استمعت إلى شهادة المجني عليهم و7 شهود آخرين في واقعة بلطجى دمياط التي صورتها الكاميرات، وايضا شهادة مجري التحريات وتقارير الطب الشرعي بشأن إصابات المجني عليهم، والتي أثبت جواز حصولها في ذات التاريخ وبالتصوير الذي انتهت إليه النيابة.

ابراهيم الخياط.. القصة الكاملة من البلطجة لـ الجنايات

وعقب إنتهاء التحقيقات أمر النائب العام بإحالة المتهم إبراهيم الخياط - بلطجى دمياط إلي محكمة الجنايات، وذلك لاتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد، واستخدامهم ضد سيدة كفر البطيخ وابنها وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وذلك حال حمله آلة حادة، وقد وقع بناءً على ارتكاب هذه الجريمة جنايةُ الشروع في قتل المجني عليه المقترنة بالشروع في قتل والدته، وهو ما أحدث بترًا بإحدى يديها، وإصابات بالغة بالمجني عليهما.

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وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم من شهادة المجني عليهما وسبعة شهود آخرين، ممَّن رأوا الواقعة حال حدوثها، ومجري التحريات في الواقعة، فضلًا عما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما جرَّاء الواقعة التي يجوز حدوثها في التاريخ وبالتصوير اللذَيْن انتهت إليهما التحقيقات، فضلًا عن ضبط المتهم وأداة الجريمة بحوزته.

قصة إبراهيم الخياط - بلطجى دمياط

ابراهيم الخياط.. بلطجى دمياط والشهير بـ سفاح كفر البطيخ، والذي أقدم على قطع يد سيدة مسنة تدعى ميرفت الحفناوي، وقطع أذن ابنها محمد شبانة والقاها في الأرض واستكمل التعدي عليه وأصابه في ذراعه، ووقف في منتصف الشارع يردد "أنا بقالي 20 سنة مستني اللحظة دي".

مشاجرة شهدها مركز كفر البطيخ بمدينة دمياط، تعدى خلالها بلطجى دمياط إبراهيم الخياط على شاب أصابه خلالها بإصابات متعددة في الجسد ثم تعدى على والدته، وتجول عاريا من الأعلى في الشارع، وتم نقل الأم وابنها إلى المستشفى والقبض على إبراهيم الخياط بلطجى دمياط.

بلطجى دمياط

شرح تقرير الطب الشرعي الخاص بالأم وابنها، وجود جرح قطعي في رقبة الإبن، وقطع في أذنه وأخر في أوتار اليدين مما تسبب في إلحاق شلل في الأطراف، وجرح أخر بعمق 40 سم في ظهره، وقطع في يد الأم.

وعقب ضبط المتهم إبراهيم الخياط بلطجى دمياط، أكدت تحريات الأجهزة الأمنية في دمياط أن خلافات بين الجاني والمجني عليهم بسبب طمع الأول في قطعة أرض ومنزل ملك لهم، وبسؤال الطرف الثاني اتهموا إبراهيم الخياط بالتعدى عليهم بآلة حادة وإحداث إصابتهم.

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المجني عليها لـ صدى البلد: حاولت إنقاذ إبني فقطع البلطجي يدي

وقالت المجني عليها ميرفت الحفناوى لـ "صدى البلد" أنها وجدت ابنها غارقا في دمائه فقامت بالجري نحو ابنها في محاولة لإنقاذه إلا أن الجاني قام بقطع كف يدها الشمال وأيضا إصابة كف يدها اليمين وحاول ذبحها إلا أن الأهالى أنقذوها من بين يديه.

بلطجى دمياط

وأشارت إلى أن الخلافات بينهم قديمة منذ سنين فهو وأسرته معروف عنهم انهم بلطجية ولهم سوابق  في التعدي على مواطنين من أبناء البلد، مشيرة إلى أن الجاني كان يريد الاستيلاء على منزلى أنا وأولادي وقطعة أرض اشتريتها مؤخرا ٤٥ مترا وعندما رفضت قام بالتعدى بالضرب مرة والتعدى بالسب كثير ولكنى كنت اتجنب التعامل معاه الا انه قرر في يوم الحادث أن يتخلص من ابنى ومنى لولا العناية الإلهية أنقذتنا من الموت.

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