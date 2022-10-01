ضرب الأم وابنها .. سفاح دمياط يشعل السوشيال ميديا

اطلق عليه سفاح دمياط، وأصبح تريند على مدار الساعات الماضيه بسبب تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من بلطجى لقيامه بالتعدي على شقيقه ووالدته، باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته وتسبب في قطع ذراع شقيقه.

مشاجرة بين جيران تحولت إلى كارثة

البدايه كانت ببلاغ بقسم شرطه كفرالبطيخ ،بمديرية أمن دمياط، من الاهالى بعد أن انتابتهم حاله من الذعر، بعد حدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كل من طرف أول: (أحد الأشخاص، ووالدته مصابان بعدة جروح قطعية)، وطرف ثان وهو أحد الأشخاص والذي اطلق عليه فيما بعد بسفاح دمياط جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة.

الامن يلقي القبض على المتهم

وجاء رد الأجهزة الامنيه بدمياط أنه بسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه ووالدته بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته وإحداث إصابتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرف الثانى وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

إطلاق هاشتاج " كارثة دمياط"

واطلق عدد كبير من ابناء دمياط من نشطاء فيسبوك، هاشتاج " كارثة دمياط"، معبرين عن غضبهم تجاه ما حدث ممن وصفوه بـ"البلطجى السفاح"، وطالبوا بردع هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم على قارعة الطريق، والذي يهددون السلم والأمان في المجتمع.

وطالبة الأجهزة الأمنية بردع مثل هؤلاء ممن يكدرون الأمن العام، وهو ما تم بالفعل والقت قوة امنيه القبض على المنهم ، وعبر عدد كبير منهم عن تقديره لجهود وزارة الداخلية التى تحركت على الفور وألقت القبض على المتهم.

كما طالبو بردع اى خارج على القانون يقوم بإثارة الرعب في نفوس المواطنين.