خطر كبير.. كيف يزيد تغير المناخ من مخاطر انتشار العنف ضد السيدات؟

حذرت خبيرة بالأمم المتحدة، من أن تغير المناخ والتدهور البيئي يزيدان من مخاطر وانتشار العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لتقارير إعلامية، قدمت ريم السالم، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، تقريرا إلى الجمعية العامة حول أسبابه وعواقبه، ووصفت تغير المناخ بأنه "أكثر التهديدات خطورة بالنسبة للنساء والفتيات، وله آثار بعيدة المدى على الأشكال الجديدة والقائمة من عدم المساواة بين الجنسين".

وأضافت الخبيرة الأممية قائلة "إن العواقب التراكمية والجنسانية لتغير المناخ والتدهور البيئي تنتهك جميع جوانب حقوق النساء والفتيات".



عدم المساواة المناخية



وشددت ريم السالم على الطرق المدمرة التي يتقاطع بها العنف ضد النساء والفتيات مع الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بما في ذلك النزاع المسلح والنزوح وندرة الموارد. وقالت إنه عندما يقترن ذلك بتغير المناخ، فإنهما يؤديان إلى تأنيث وتفاقم الضعف.

وأشارت إلى أن "تغير المناخ لا يمثل فقط أزمة بيئية، ولكنه في الأساس مسألة تتعلق بالعدالة والازدهار والمساواة بين الجنسين، وهو مرتبط بشكل جوهري بعدم المساواة والتمييز الهيكلي ويتأثر بهما."



خيارات البقاء على قيد الحياة



وقالت خبيرة الأمم المتحدة "تظهر الأدلة الناشئة أن الآثار السلبية لتغير المناخ على الصعيد العالمي تؤدي إلى تفاقم جميع أنواع العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، بدءا من العنف الجسدي والنفسي إلى العنف الاقتصادي، وكل ذلك مع الحد من توافر وفعالية آليات الحماية وزيادة إضعاف الإمكانات لمنع العنف".

وأوضحت أنه عندما تضرب الكوارث البطيئة أو المفاجئة وتهدد سبل العيش، قد تلجأ المجتمعات إلى آليات التكيف السلبية، مثل الاتجار والاستغلال الجنسي والممارسات الضارة مثل الزواج المبكر وزواج الأطفال والتسرب من المدارس - وكلها تجبر النساء والفتيات على الاختيار بين الخيارات المشبعة بالمخاطر من أجل البقاء.

فهم العلاقة



وقالت السالم إن المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية، ونساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء من مختلف الهويات الجنسانية والتوجهات الجنسية، والنساء الأكبر سنا، والنساء من ذوات الإعاقة، والنساء الفقيرات، والمشردات قسرا، كل هؤاء يتعرضن لخطر خاص، ومع ذلك غالبا ما يقعن في فجوة الحماية. .

على الرغم من الضرر الكبير، الذي لا يمكن إصلاحه، لتحقيق رفاهية النساء والفتيات، إلا أن المزيد من الجهود والموارد ضرورية لفهم العلاقة بين تغير المناخ والعنف ضد النساء والفتيات.

وحثت المجتمع الدولي على مضاعفة الالتزام بالمساواة بين الجنسين وترسيخ الاستجابة لتغير المناخ والتخفيف من مخاطر الكوارث في مجال حقوق الإنسان.

أصحاب المصلحة الأقوياء



وأكدت الخبيرة الأممية: "لكي تكون جهودنا المتضافرة ضد تغير المناخ مؤثرة حقا لقضايا الجنسين، يجب أن تستند التدابير المتخذة لمعالجة نقاط الضعف التي تواجهها النساء والفتيات إلى الاعتراف بدورهن ووكالتهن كأصحاب مصلحة أقوياء في مجال السياسات".

وأضافت "'يجب ألا تكون رفاهية وحقوق النساء والفتيات متأخرة ويجب وضعها في قلب السياسات والاستجابات".

وأكدت أنه إذا تم تصميمها وتنفيذها من منظور جنساني قوي، فإن "الاستجابة العالمية لتغير المناخ والتدهور البيئي يمكن أن تكون تحويلية حقا، بدلً من تعزيز حلقة مفرغة".

وجدير بالذكر أنه يتم تعيين المقررين الخاصين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف لفحص موضوع معين يتعلق بحقوق الإنسان أو وضع بلد ما وتقديم تقرير عنه، وهذه المناصب شرفية فقط ولا يتقاضون رواتب مقابل عملهم.