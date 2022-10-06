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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

متغيبة منذ صباح اليوم.. أب بصفط اللبن يبحث عن ابنته

صدى البلد

أرسل عبد الحميد قنديل استغاثته عبر خدمة بين الناس، بموقع صدى البلد، للمساعدة في العثور على ابنته المتغيبة منذ صباح اليوم، وتدعى سارة عبد الحميد ، من صفط اللبن.

ومن يعثر عليها يمكنه التواصل مع أهلها على الرقم: 01150051280

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ابنته المتغيبه بنت متغببة الفيوم شكواه

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