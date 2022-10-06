أحمد السيد ينضم لنادي شبين القناطر في القسم الثالث

نجح نادي شبين القناطر -أحد أندية القسم الثالث- برئاسة اشرف الطناني في ضم اللاعب أحمد أشرف السيد لمدة موسم قادما من نادي بطا استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من المسابقة .

وتم توقيع العقود في حضور كل من المستشار أحمد جودت وكابتن علي الطناني ومشير حنفي المدير الفني للفريق ضمن عدة صفقات أجراه الفريق لدعم كافة الخطوط بهدف الصعود للممتاز ب .

أحمد هو نجل أشرف السيد نجم الاسماعيلي السابق وخاض عدة تجارب تدريبية علي رأسها شباب اتحاد الشرطة، وبدر، وقنا، والمطرية، ومركز شباب تلا ونادي طهطا في دوري القسم الثاني .

