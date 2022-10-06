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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تستنكر رفض جماعة الحوثي تمديد الهدنة في اليمن

صدى البلد

أعربت مملكة البحرين عن استنكارها الشديد لرفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة وتوسعتها في الجمهورية اليمنية، التي اقترحها هانس جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ووافقت عليها الحكومة اليمنية، مثمنة جهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.


وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس - أن رفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة وتعطيل جهود المبعوث الأممي إلى اليمن يدل على نواياها المبيتة بمواصلة العمليات العسكرية داخل اليمن وخارجه لتحقيق أهدافها وغاياتها غير المشروعة، وتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر، داعية الأمم المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يحقق للشعب اليمني الشقيق السلام والأمن والاستقرار.

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