دوري الجمهورية .. ناشئو إنبي يهزم إف سي مصر "زد" بثنائية

حقق فريق إنبي للناشئين تحت ١٥ سنة ، مواليد ٢٠٠٧ فوزاً كبيراً على نظيره إف سي مصر "زد" بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملاعب نادى إنبى الكيلو 17 ، في إفتتاح دورى الجمهورية للناشئين ، للموسم الرياضى 2023/2022 .

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى، فى ظل استحواذ كامل للفريق البترولى على مجريات اللعب.

إنبي يتقدم

ومع بداية الشوط الثانى نجح إنبي فى التقدم بهدفه الأول عن طريق إبراهيم عبد الفتاح من ركلة جزاء سددها اللاعب على يمين الحارس ، وبعدها بعشر دقائق ينجح اللاعب مسعد أسامة فى التقدم بالهدف الثانى من تصويبة رائعة سكنت شباك حارس زد. ليواصل إنبي سيطرته الكاملة على اللقاء مهدراً أكثر من فرصة محققة ، لتنتهى المباراة بفوز غال للفريق البترولى ببداية مشواره بدورى الجمهورية .

شهدت المباراة حضور وتواجد المحاسب عبدربه إبراهيم أمين الصندوق لنادي إنبي وكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة وكابتن عماد جابر نائب رئيس قطاع الناشئين وكابتن وليد رمضان المدير الإدارى للقطاع ، ولفيف من مدربى قطاع الناشئين الذين حرصوا على مؤازرة الفريق اليوم في مباراته الإفتتاحية .

ويقود فريق ١٥ سنة مواليد ٢٠٠٧ جهاز فنى مكون من :-



ك/ طارق ضياء الدين ( مديراً فنياً )

ك/ محمد مرسى ( مدرباً عاما )

ك/ عماد مكى ( مدرباً عاما)

ك/ أشرف عبد الرشيد ( مدرباً لحراس المرمى )

ك/ نائل ناجى ( إدارياً )

د/ سيد سعيد ( طبيبا)

ك/ أحمد عزت ( إخصائى تدليك )

أ/ الليس على ( مسئول تجهيزات )

أ/ محمد أحمد ( مسئول تجهيزات )

اتفاقية توأمة



اعتمد الخميس مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي إتفاقية توأمة مع نادي المصرى بالسلوم والتي تتيح مشاركة فريق الشباب بنادى إنبى مواليد 2001 ، فى كافة البطولات الخاصة بالنادى.

وذلك فى إطار الحفاظ من جانب نادي إنبي على المواهب الناشئة الواعده من اللاعبين المميزين من أجل ضمهم مستقبلاً للفريق الأول للنادى أو تسويقهم لاحقا .

حضر توقيع الاتفاقية من جانب نادي إنبي أيمن الشريعي رئيس النادي ومحمد رفاعى المدير التنفيذى وكذلك الدكتور نيازي المستشار القانوني للنادى بالإضافه إلي لجنة الدراسه المشكلة من عبد الناصر محمد المدير الرياضى وإبراهيم محمد مدير التعاقدات وعماد جابر نائب رئيس القطاع .

فيما حضر اتفاقية توأمة نادي إنبي من نادى المصرى بالسلوم رمضان ناجى رئيس النادى ووائل علاء المشرف العام على الكرة .