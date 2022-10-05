للحفاظ على المواهب الواعدة.. اتفاقية توأمة بين ناديي إنبي والمصرى بالسلوم

اعتمد اليوم الاربعاء مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي إتفاقية توأمة مع نادي المصرى بالسلوم والتي تتيح مشاركة فريق الشباب بنادى إنبى مواليد 2001 ، فى كافة البطولات الخاصة بالنادى.

وذلك فى إطار الحفاظ من جانب نادي إنبي على المواهب الناشئة الواعده من اللاعبين المميزين من أجل ضمهم مستقبلاً للفريق الأول للنادى أو تسويقهم لاحقا .

حضر توقيع الاتفاقية من جانب نادي إنبي أيمن الشريعي رئيس النادي ومحمد رفاعى المدير التنفيذى وكذلك الدكتور نيازي المستشار القانوني للنادى بالإضافه إلي لجنه الدراسه المشكلة من عبد الناصر محمد المدير الرياضى وإبراهيم محمد مدير التعاقدات وعماد جابر نائب رئيس القطاع .

فيما حضر اتفاقية توأمة نادي إنبي من نادى المصرى بالسلوم رمضان ناجى رئيس النادى ووائل علاء المشرف العام على الكرة .

انبي يهزم البنك الأهلي وديا

فاز الفريق الأول للكرة بنادى إنبى على نظيره فريق البنك الأهلى ، بهدف دون رد ، في المباراة الودية التي أقيمت عصر الأحد الماضى وذلك في رابع مباريات الفريق الودية خلال فترة إعداده بأحد فنادق برج العرب بالأسكندرية ، إستعداداً للموسم الرياضى الجديد .

إنتهى الشوط الأول بالتعاد السلبى بين الفريقين ، وسط سيطرة ميدانية واضحة للاعبى إنبى على مجريات اللعب ، مع إهدار أكثر من فرصة كادت أن تعطى للفريق البترولى أحقية التقدم .

وفى الشوط الثانى واصل إنبى ضغطه وإستحواذه على منتصف الملعب ، لينجح إنبى فى الدقيقة 78 من إحراز هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم أحمد أمين أوفا ، لتخرج المباراة بفوز إنبى بهدف دون رد .

فيما أشاد محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى إنبى ، بالتزام لاعبي الفريق، في معسكر الاعداد ، مؤكداً بإنه لمس خلال الفترة الماضية من المعسكر، تركيزًا وحماسًا شديدًا، ومنافسة قوية بين جميع اللاعبين، من أجل الظهور بشكل طيب خلال الموسم القادم من الدوري العام.

وأوضح أن مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى لديه ثقة كبيرة في تقديم الجهاز الفني واللاعبين، مردودًا مميزًا في الموسم الجديد .

إنبي يتعاقد مع كابو

أعلن مجلس إدارة نادى إنبي التعاقد مع اللاعب رفيق كابو قادماً من وادى دجلة لمدة 3 مواسم وذلك في إطار خطة النادى البترولي في تدعيم صفوف الفريق البترولى قبل بدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 15 أكتوبر الجاري.

وتعاقد نادي إنبي مع العديد من الصفقات القوية مثل جوزيف اتولي و أحمد أمين اوفا و أحمد صبيحة وسيف الخشاب واحمد خليل كالوشا وصلاح زايد وعلى ابو طالب ورمضان مصطفى.