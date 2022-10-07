أخبار الفن.. بلاغ للنائب العام ضد شركتي إنتاج.. رد قوي من جورج وسوف بعد شائعات مرضه واعتزاله

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية.





قررت نقابتا المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة والمهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بوقف التعامل مع شركتي إنتاج المروة والتى تمثلها قانونا إيناس على عمر وشركة إيجى ميديا لصاحبها إيهاب طلعت والتقدم بلاغ ضدهما للنائب العام للحفاظ على حق الأعضاء.



عبر النجم أحمد عز في تصريح خاص لـ صدى البلد عن فخره ببطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر ١٩٧٣ . وقال أحمد عز :" حرب أكتوبر من الأيام المشهودة في تاريخ مصر، فهي ملحمة عظيمة تتخطى حاجز الزمان والمكان" .



عبّر الفنان حسن يوسف، عن امتنانه فخره، بنصر ٦ أكتوبر العظيم، وذلك بمناسبه حلول ذكرى النصر اليوم.



احتفل صناع فيلم فضل ونعمة بالعرض الأول له فى سينمات جدة ووسط الجمهور للتعرف على أراء الجمهور فى الفيلم.



يستعد المطرب الكبير جورج وسوف لإحياء حفل غنائى ضخم داخل مدينة الإسكندرية وتحديدا فى منطقة ميامي بساحة فندق جولدن جويل، يوم ٢٩ أكتوبر الجاري.



يستعد المطرب وائل كفوري للصعود على المسرح خلال دقائق من الآن لإحياء حفل غنائى داخل فندق الماسة بالقاهرة ضمن احتفالات أكتوبر



تحدث نجوم الفن عن انتصار حرب أكتوبر؛ في الذكرى الـ49 لعودة الأرض الغالية.