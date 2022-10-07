أخبار الفن.. بلاغ للنائب العام ضد شركتي إنتاج.. رد قوي من جورج وسوف بعد شائعات مرضه واعتزاله

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض ابرزها فى السطور التالية.
وقف التعامل معهما.. بلاغ للنائب العام ضد شركتي إنتاج
قررت نقابتا المهن السينمائية برئاسة النقيب مسعد فودة والمهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بوقف التعامل مع شركتي إنتاج المروة والتى تمثلها قانونا إيناس على عمر وشركة إيجى ميديا لصاحبها إيهاب طلعت والتقدم بلاغ ضدهما للنائب العام للحفاظ على حق الأعضاء.
أحمد عز عن حرب أكتوبر: أعطتنا درسا في كيفية الانتصار بعد الانكسار
عبر النجم أحمد عز في تصريح خاص لـ صدى البلد عن فخره ببطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر ١٩٧٣ . وقال أحمد عز :" حرب أكتوبر من الأيام المشهودة في تاريخ مصر، فهي ملحمة عظيمة تتخطى حاجز الزمان والمكان" .
ذكرى 6 أكتوبر| حسن يوسف لـ صدى البلد: أشعر بالفخر وتجدد النصر
عبّر الفنان حسن يوسف، عن امتنانه فخره، بنصر ٦ أكتوبر العظيم، وذلك بمناسبه حلول ذكرى النصر اليوم.
صناع فيلم فضل ونعمة يحتلفون بالعرض الخاص مع الجمهور فى جدة.. صور
احتفل صناع فيلم فضل ونعمة بالعرض الأول له فى سينمات جدة ووسط الجمهور للتعرف على أراء الجمهور فى الفيلم.
بعد شائعات مرضه واعتزاله .. رد قوي من جورج وسوف
يستعد المطرب الكبير جورج وسوف لإحياء حفل غنائى ضخم داخل مدينة الإسكندرية وتحديدا فى منطقة ميامي بساحة فندق جولدن جويل، يوم ٢٩ أكتوبر الجاري.
وائل كفوري وأصالة نصري يحييان حفل انتصارات أكتوبر بحفل فى الماسة
يستعد المطرب وائل كفوري للصعود على المسرح خلال دقائق من الآن لإحياء حفل غنائى داخل فندق الماسة بالقاهرة ضمن احتفالات أكتوبر
عودة أرضنا الغالية.. نجوم الفن يتحدثون لـ "صدى البلد" في ذكرى انتصار أكتوبر
تحدث نجوم الفن عن انتصار حرب أكتوبر؛ في الذكرى الـ49 لعودة الأرض الغالية.