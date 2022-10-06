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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شائعات مرضه واعتزاله .. رد قوي من جورج وسوف

جورج وسوف
جورج وسوف

يستعد المطرب الكبير جورج وسوف لإحياء حفل غنائى ضخم داخل مدينة الإسكندرية وتحديدا فى منطقة ميامي بساحة فندق جولدن جويل، يوم ٢٩ أكتوبر الجاري.

ويعتبر هذا الحفل أبلغ رد على كل ما تردد الفترة الأخيرة من شائعات حول الحالة الصحية لجورج وسوف ونية اعتزال الغناء.

ومن المفترض أن يأتي الوسوف إلى الإسكندرية قبل الحفل بيومين حتى يستطيع لعمل بروفا خاصة مع الفرقة الموسيقية التابعة له.
 

جورج يتحدث عن حفلاته الغنائية ورد فعل الجمهور

 وعلق الفنان جورج وسوف على ردود الفعل التي تأتيه بعد حفلاته وقال في تصريحات تلفزيونية: "كل مرة بعمل حفلة حلوة والناس بتفرح والجمهور بيتفاعل معايا ودي نعمة من الله". 

وتابع: "سعادتي بالنجاح أحلى شعور في الدنيا ولا يفوقه شيء آخر هو شعور ملهوش وصف وبحمد ربنا على نعمة النجاح لأنه أهم حاجة في الحياة". 

ظهر المطرب جورج وسوف مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الفحيص بالأردن وقدم حفلاً غنائيًا لرواد المهرجان من مختلف الدول العربية، ليكون هذا هو الظهور الأول له عقب جراحة استئصال اللحمية على الأوتار الصوتية. 

جورج وسوف يقلق معجبيه 

وظهر جورج وسوف فى الحفل بمظهر تسبب فى قلق معجبيه حيث ظهر بوزن زائد عن آخر ظهور له، مما زعم البعض أن هذا الزيادة بسبب العملية التى خضع لها مؤخرا. وحرصت إلهام شاهين على طرح صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام تجمعها بجورج وسوف ضمن فعاليات المهرجان وعلقت عليها قائلة: الفنان الكبير جورج وسوف ابدع فى حفلته بمهرجان الفحيص بالأردن حمدالله على سلامة سلطان الطرب.

جورج وسوف المطرب الكبير جورج وسوف الاسكندرية فندق جولدن جويل جورج وسوف يقلق معجبيه المطرب جورج وسوف

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