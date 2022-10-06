عودة أرضنا الغالية.. نجوم الفن يتحدثون لـ "صدى البلد" في ذكرى انتصار أكتوبر

تحدث نجوم الفن عن انتصار حرب أكتوبر؛ في الذكرى الـ49 لعودة الأرض الغالية.

وفي التقرير التالي نبرز أبرز تصريحات نجوم الفن إلى موقع "صدى البلد" عن انتصار أكتوبر :



أحمد عز :

أكد النجم أحمد عز في تصريح خاص لصدى البلد، فخره ببطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.

وقال أحمد عز :" حرب أكتوبر من الأيام المشهودة في تاريخ مصر، فهي ملحمة عظيمة تتخطى حاجز الزمان والمكان" .

تابع : "تعطينا درسا في كيفية الانتصار بعد الانكسار، وكيفية استنفار العزيمة بعد الهزيمة، فالثقة كانت في الله أولا ثم في عزيمة المصريين وإصرارهم على الثأر للأرض والعرض في يوم الكرامة.

‏واختتم: "سيظل الجيش المصري عظيم ببطولاته ومواقفه النبيلة ونصر أكتوبر كان فخرا لكل عربي وليس مصري فقط".

ياسمين صبري :

أكدت النجمة ياسمين صبري في تصريح خاص لصدى البلد عن فخرها بانتصار حرب أكتوبر الذي أعاد الأرض والعرض لمصر.

وقالت ياسمين صبري: "حرب أكتوبر كسرت ادعاءات الجيش الإسرائيلي بانه جيش لا يقهر ".

تابعت: "تحية كبيرة للشهداء الذين ضحوا من أجلنا وسطروا بطولات ستكتب بأحرف من ذهب " .

ريهام سعيد :

قالت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد في تصريح خاص لصدى البلد عن فخرها بالجيش المصري.

وقالت ريهام سعيد :" مر 49 عاما على نصر الكرامة، حرب اكتوبر المجيدة، تحية لجيشنا العظيم والشهداء الأبرار الذين ضحوا من اجل الوطن".

تابعت :" هذا هو جيش مصر العظيم الذي بوجوده دائما مصر تصبح شامخة الرأس ".

اختتمت :"هذا هو جيش مصر الذي سطر ملحمة تاريخية واستطاع أن يعيد الارض والعرض في حرب اكتوبر .. عاشت مصر وشعبها وجيشها امنين وعلى قلب رجل واحد.

نيللي كريم :

أكد النجمة نيللي كريم في تصريح خاص لصدى البلد ؛ عن فخرها بالجيش المصري العظيم الذي حقق الأنتصار في حرب أكتوبر 1973.

وقالت نيللي كريم :" الجيش المصري، عظيم واستطاع أن يسترد لنا أرض سيناء بملحمة من جنودنا البواسل ".

وأكملت : "تحية وتقدير لكل شهيد ضحى بعمره فداء من أجل الوطن؛ فقد أثبتوا الجميع ان الجندي المصري أعظم جنود الأرض".



أمير كرارة:

أكد النجم أمير كرارة في تصريح خاص لصدى البلد عن فخره ببطولات الجيش المصري في انتصار حرب أكتوبر عام 1973.

وقال أمير كرارة :" حرب أكتوبر ستظل من أيام التاريخ المحفورة في ذاكرة الوطن وهي من الأيام المشهودة في تاريخ مصر ".

وأضاف ': يوم 6 أكتوبر من الحقائق التاريخية الراسخة كالجبال والخالدة بدماء شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم لتبقى حياتنا.



الرئيس السيسي والسادات :

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، قائلا: "أتوجه أيضا في ذكرى هذا النصر المجيد بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات الذى خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه".

وأضاف الرئيس السيسي: “الرئيس الراحل أنور السادات حقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته”.

معجزة العبور :

وتابع الرئيس السيسي، أن يوم السادس من أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوما مقدرا له أن يظل خالدا، ليس فقط فى وجدان مصر وشعبها، وإنما فى ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام، لافتا إلى أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام.

وأشار إلى أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبريائه، ومحت وصمة الاحتلال عن أراضينا.

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