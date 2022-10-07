في لقاء مع أمير كرارة..أحمد فتحي يبكي..وعبد المغني: المحشي كلمة سر زواجي

حل الفنان محمود عبد المغني والفنان أحمد فتحي، ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " اون ".

وأكد الفنان محمود عبد المغني، أنه يفتخر بنشأته من منطقة الوراق الشعبية، مضيفا:" احلى أيام قضيتها في الوراق، والوراق بيتقال عليها هواها اخضر وهي أرض زراعية والبيت بتاعنا كان قريب من النيل ".

وتابع محمود عبد المغني:" كنت عايش في الوراق وسط ناس طيبة والوراق بها جدعنة ورجولة واتعلمنا من الوراق حاجات كتير حلوة".



وأكمل محمود عبد المغني :" كنت بمشي من بيتي لـ شارع السينما في الوراق وكنت بشوف أفلام بروس لي وبعد الفيلم نطلع نضرب في بعض ".

اشتغل في البلاط

أكد الفنان محمود عبد المغني، أنه فضل العمل عندما كان طفلا خاصة بعد وفاة والده، قائلا:" حبيت اشتغل في ابتدائي وحبيت أكون مسؤول ".



وقال محمود عبد المغني ، :" منطقة الوراق مشهورة بالعمل في البلاط واشتغلت في البلاط وأنا صغير،و كنت أحسن واحد بيسقي البلاط في المنطقة عندي، وكان الناس بيطلبوني بالإسم".

ولفت محمود عبد المغني :" مكنتش بروح المدرسة وأروح الشغل وحصلت مشكلة في البيت عشان مش بروح المدرسة بسبب الشغل، مضيفا:" اشتغلت في ورش طوب وكنت بقلب الطوب ".

المحشي وزوجته

كشف الفنان محمود عبد المغني، تفاصيل لقاءه بزوجته للمرة الأولى، قائلا:" أول لقاء بيني وبينها كانت بتاكل محشي،و اول لما دقت المحشي بتاع مراتي قبل الزواج حسيت بطعم أكل أمي ووافقت على الزواج منها ".

واكمل محمود عبد المغني :" زوجتي حبيبتي وكل حاجة في حياتي، بحبها جدا"، وقام محمود عبد المغني بإلقاء شعر في زوجته على الهواء

أحمد فتحي



أكد الفنان أحمد فتحي، أنه ترعرع في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، مضيفا "محمد هنيدي كان جاري في إمبابة،وأنا كنت بحب العب فوق السطوح مش الشارع".

وتابع أحمد فتحي: "كنت بلعب مع صحابي فوق السطح وصاحبة البيت طردتنا بسبب الدوشة اللي بنعملها".

وأكمل احمد فتحي: "أنا أصلي من إمبابة ولا أخجل من التصريح بذلك"، مضيفا: "أول مرة أشتغل كان في تانية إعدادي واشتغلت في نادي الترسانة في كافيتيريا، وواشتغلت على عربية كبدة قبل التمثيل وجبت عربية كبدة واشتغلت جنب قهوة علشان أبيع وأجيب فلوس".



حبس الفنان أحمد فتحي، دموعه على الهواء، أثناء حديثه عن رحلته مع زوجته قبل الشهرة والتمثيل، و الفترات الصعبة التي مر بها .



وقال أحمد فتحي ، :" في فترة تركت مصر والتمثيل ثم عدت إلى مصر مرة أخرى، ولما جه عيد الحب كنت عايز اجيب هدية لـ مراتي ومكنش معايا فلوس خالص،و اشتريت كوباية صغيرة كده وكتبت عليها أبيات شعر لمراتي عليها “، مضيفا:” انا بحب الشعر جدا ".

وقام أحمد فتحي بإلقاء أبيات الشعر التي ألفها وكتبها على الكوب الذي أهداه لزوجته، وتؤثر على الهواء، قائلا:" الكلام اللي كتبته كان مهم بالنسبة لي، وأحيي مراتي انها استحملت معايا كتير ".

كشف الفنان أحمد فتحي، كواليس تعرفه على زوجته قبل الزواج، قائلا:" اتعرفت على زوجتي في كتب كتاب صاحبي".



وقال أحمد فتحي ف، :" مراتي هادية جدا وانا مجنون،ومراتي بتعرف تطبخ لكن انا اللي علمتها ازاي تعمل رز"، وتابع مازحا:" الرز ده حساس".