بعد وفاة والدي.. محمود عبد المغني: اشتغلت زمان في البلاط وورش الطوب..فيديو

أكد الفنان محمود عبد المغني، أنه فضل العمل عندما كان طفلا خاصة بعد وفاة والده، قائلا:" حبيت اشتغل في ابتدائي وحبيت أكون مسؤول ".

وقال محمود عبد المغني في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " اون "، :" منطقة الوراق مشهورة بالعمل في البلاط واشتغلت في البلاط وأنا صغير".

وأكمل محمود عبد المغني :" كنت أحسن واحد بيسقي البلاط في المنطقة عندي، وكان الناس بيطلبوني بالإسم".

ولفت محمود عبد المغني :" مكنتش بروح المدرسة وأروح الشغل وحصلت مشكلة في البيت عشان مش بروح المدرسة بسبب الشغل، مضيفا:" اشتغلت في ورش طوب وكنت بقلب الطوب ".

