جدعنة ورجولة.. محمود عبد المغني: أحلى أيام قضيتها في الوراق..فيديو

أكد الفنان محمود عبد المغني، أنه يفتخر بنشأته من منطقة الوراق الشعبية، مضيفا:" احلى أيام قضيتها في الوراق ".

وقال محمود عبد المغني في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " اون "، :" الوراق بيتقال عليها هواها اخضر وهي أرض زراعية والبيت بتاعنا كان قريب من النيل ".

وتابع محمود عبد المغني:" كنت عايش في الوراق وسط ناس طيبة والوراق بها جدعنة ورجولة واتعلمنا من الوراق حاجات كتير حلوة".



وأكمل محمود عبد المغني :" كنت بمشي من بيتي لـ شارع السينما في الوراق وكنت بشوف أفلام بروس لي وبعد الفيلم نطلع نضرب في بعض ".