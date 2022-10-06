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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جدعنة ورجولة.. محمود عبد المغني: أحلى أيام قضيتها في الوراق..فيديو

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

أكد الفنان محمود عبد المغني، أنه يفتخر  بنشأته من منطقة الوراق الشعبية، مضيفا:" احلى أيام قضيتها في الوراق ".

 

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أمير كرارة ينشر صورة جديدة مع محمود عبد المغني وأحمد فتحي

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لعيب مقاتل.. محمود عبد المغني بصحبة مصطفى محمد

وقال محمود عبد المغني في حواره مع الفنان أمير كرارة  في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " اون "، :" الوراق بيتقال عليها هواها  اخضر وهي أرض زراعية والبيت بتاعنا  كان قريب من النيل ".

 

وتابع محمود عبد المغني:" كنت عايش في الوراق وسط ناس  طيبة والوراق بها جدعنة ورجولة واتعلمنا من الوراق حاجات كتير  حلوة".


وأكمل محمود عبد المغني :"  كنت بمشي من بيتي لـ شارع السينما  في الوراق وكنت بشوف أفلام بروس لي وبعد الفيلم نطلع نضرب في بعض ".

محمود عبد المغني الوراق اخبار التوك شو أمير كرارة سهرانين

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