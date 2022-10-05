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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كواليس "سهرانين"..

أمير كرارة ينشر صورة جديدة مع محمود عبد المغني وأحمد فتحي

صدى البلد

شارك الفنان أمير كرارة، صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر "كرارة"، في الصورة، برفقة الفنان محمود عبد المغني والفنان أحمد فتحي من كواليس برنامج سهرانين.

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يذكر أن أمير كرارة شارك فى بطولة مسلسل “العائدون” وانضم له عدد كبير من الفنانين، من ضمنهم هانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

وتدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

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