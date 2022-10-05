على طريقته الخاصة|أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد هاني سعد: يا هن يا عسل

حرص الفنان أمير كرارة علي تهنئة زوج الفنان درة "هاني سعد" بعيد ميلاده.

ونشر أمير كرارة صورة له برفقة هاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلّق قائلاً: كل سنة وانت طيب يا هن يا عسل.

يذكر أن أمير كرارة شارك فى بطولة مسلسل “العائدون” وانضم له عدد كبير من الفنانين، من ضمنهم هانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

وتدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.