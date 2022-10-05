عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على طريقته الخاصة|أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد هاني سعد: يا هن يا عسل

صدى البلد

حرص الفنان أمير كرارة علي تهنئة زوج الفنان درة "هاني سعد" بعيد ميلاده.

ونشر أمير كرارة صورة له برفقة هاني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلّق قائلاً: كل سنة وانت طيب يا هن يا عسل.

برفقة منى زكي.. أمير كرارة يشارك متابعيه صورة عبر انستجرام

أنا عايزة أمثل يسعدك.. منى زكي تفاجئ أمير كرارة بالغناء.. فيديو

 

يذكر أن أمير كرارة شارك فى بطولة مسلسل “العائدون” وانضم له عدد كبير من الفنانين، من ضمنهم هانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

وتدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

 

زوج درة هانى سعد أمير كرارة ميلاد هاني سعيد هاني رمزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

سارقة شخصية صاحبتها..مفاجأة غير متوقعة عن سندس عبد الهادي فتاة "الكده كده"

في الطابور| موظف بسوبر ماركت شهير يتحرش بطبيبة.. والنيابة تتخذ قرارا

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

ترشيحاتنا

بعد الفوز على شقيقه المصري.. الإنجليزي محمد الشوربجي يتوج ببطولة أوراكل للإسكواش

السيسي يحذر من خطورة الشائعات.. ويؤكد: نمضي في طريق التنمية والبناء رغم التحديات

إسرائيل تستغيث.. كواليس حرب أكتوبر ولطم أمريكا وبريطانيا بقرار حظر النفط العربي

بالسلام الوطني.. اختتام فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف

المولد النبوي.. السيسى: مصر تمر بمرحلة غاية فى الأهمية قوامها العمل والإنتاج

غرامة كبيرة.. روسيا تعاقب ملكة جمال القرم لتقديمها أغنية أوكرانية وطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب شائع.. الإفراط في تناوله يسبب كوارث صحية أخطرها تلف الدماغ

أسوأ أيام حياتي.. ما حقيقة تصريحات موسيماني ضد الأهلي ؟

احترس الأرز السائب يسبب التسمم بالزرنيخ و9 أمراض خطيرة

إشارات إياكِ أن تُهمليها.. 3 تغييرات جلدية مقلقة تعني الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ