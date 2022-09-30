برفقة منى زكي.. أمير كرارة يشارك متابعيه صورة عبر انستجرام

نشر الفنان أمير كرارة صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر امير كرارة في الصورة برفقة الفنانة مني زكي، من كواليس برنامج سهرانين، مما نال اعجاب متابعيه.

و يذكر أن أمير كرارة شارك فى بطولة مسلسل “العائدون” وانضم له عدد كبير من الفنانين، من ضمنهم هانى رمزى وأمينة خليل، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

وتدور أحداث مسلسل “العائدون” حول الكشف عن بعض المؤامرات التي تتعرض لها الدولة المصرية، والجهود التي تبذلها أجهزتها المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.