مصرع شخص انهار عليه سقف الفرن فى بورسعيد .. تفاصيل

شهد شارع البازار اشهر شوارع محافظة بورسعيد حادث مأسوى منذ قليل عقب مصرع خمسيني تحت أنقاض حائط انهار عليه فاودى بحياته.

كان أهالي وسكان شارع البازار بامتداد تقاطعه مع شارع سعد زغلول بحى الشرق فى محافظة بورسعيد هرعوا على دوى انهيار جدار بأقدم افران العيش فى المنطقة وتصاعد الأتربة و الأدخنة نتاج تلك الانهيار .

وعلى الفور توجه أصحاب المحلات من جيران الفرن لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخامات و المستلزمات الخاصة بصناعة الخبز الا أنهم عثروا على أحد الأشخاص من المعلومين لهم ممن لهم علاقة بالفرن مسجى تحت الأنقاض فاقد للتنفس.

تم استدعاء اسعاف بورسعيد فى محاولة لإنقاذ الشخص المسجى تحت الأنقاض وتبين أنه يسرى شحاته السيد حسن ويبلغ من العمر ٥٧ عاما .

وعقب وصول الإسعاف تبين أن الرجل فارق الحياة متأثر بإصابته فتم إخطار اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد و الذي كلف فريق البحث الجنائى برئاسة اللواء ضياء زامل لسرعة الوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة .

وتم نقل جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه الي مشرحة مستشفي نصر بورسعيد حيث وضعت تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واجراءاتها.

كما تم إخطار حى الشرق الواقع بنطاقه الفرن للوقوف على ما إذا كان صدر له قرار إزالة من عدمه وان كان من المسئول عن عدم التنفيذ .