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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 مواطنين باختناق في حريق بمنطقة شعراوي بـ بورفؤاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب ٦ مواطنين فى حريق نشب منذ قليل بمنطقة شعراوى بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات الرعاية الصحية بنطاق المدينة . 

استقبل مستشفى الحياة التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل فرع بورسعيد بمدينة بورفؤاد ٦ مصابين نتيجة الاصابة باختناق في حريق بإحدى الوحدات السكنية وأودع احدهم العناية المركزة.

وترجع أحداث الواقعة إلى نشوب حريق بوحدة سكنية بمنطقة مسجد الشعراوى فى بورفؤاد. 

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ووصل فريق حماية بورسعيد برئاسة العميد هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ونجح في إنقاذ حياة خمسينية من الموت وإخراجها من وسط النيران مصابة وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمت السيطرة على النيران وألسنة اللهب قبل امتدادها إلى الشقق السكنية والعمارات المجاورة، وتم تبريد الحريق لضمان عدم الاشتعال مرة أخرى ، واخماد الأدخنة حتي لا تؤثر على سلامة المواطنين.

وتبين أن الحريق ناتج عن تحويل الأسرة المضارة البلكونة التابعة لهم لورشة تصليح ثلاجات ما أسفر عن الحادث. 

تم إخطار اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد الذي كلف فريق بحث بسرعة فحص البلاغ وأسبابه و حالة المصابين والتلفيات وتحرير بالواقعة و الإحالة للنيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها . 

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