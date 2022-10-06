ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينة إيطالية لتحميل 5750 طن صودا كاوية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة تداول السفن والحاويات المناولة، حيث استقبل الميناء السفينة COSMO التي ترفع علم إيطاليا لشحن وتحميل 5750 طن صودا كاوية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم الخميس - أن إدارة الميناء اتخذت جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيدا لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتي انعكاسا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.