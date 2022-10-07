حميد الشاعري: ويجز مشروع غنائي متكامل وقد يكون مثل الهضبة أو الكينج.. فيديو

كشف الفنان حميد الشاعري، عن تجهيزه لعمل جديد مع الهضبة عمرو دياب وأيضا عمل مع مطرب الراب ويجز يعلن عنهم خلال الفترة القادمة، قائلا: "ويجز مشروع غنائي متكمل وفنان شاب أحبه على المستوى الشخصي".

ووجه الفنان حميد الشاعري، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، رسالة إلى ويجز قائلا: "كمل اللي أنت عامله وأنا بحبك وكمل ولا تنساق"، مؤكدا أن ويجز له مشروع وممكن يكون مشروع متكامل مثل الهضبة عمرو دياب أو الكينج محمد منير.

الهضية والكينج

وتابع حميد الشاعري : "ليه لا ميكنوش مثل الهضية والكينج وليه نحطمه وده جيل جديد، ومش معنى أني مش فاهمه يبقى وحش ولازم اسمعه لان لو أنا مش فاهم كلامه الاجيال الجديدة بتسمعه".