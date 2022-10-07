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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأغنية هى التى تعيش ليس الفنان

حميد الشاعري يتحدث عن تجربته مع مروان موسى.. ويوجه نصيحة هامة لـ ويجز

حميد الشاعري
حميد الشاعري

كشف المطرب والملحن حميد الشاعري، عن تجربته فى الغناء مع مروان موسى، موضحاً أنه أعجب بالفكرة، وأن مروان موسى شخصيه لطيفه، مضيفاً أنه بدأ الاندماج بينهم و خلال 8 ساعات ثم قام بإنهاء الأغنية.
 

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أعلن الشاعري، فى برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة و الناس"، أنه يرى المطرب "ويجز" مشروع غنائى متكامل، ويطلب منه الاستمرار فى هذا و لم يتوقف، مشيراً انه فى يوم ما يصبح ويجز مثل" عمرو دياب أو محمد منير"، موضحاً أنه أبدع فى أغنية "البخت" من حيث "الغناء، الكلام، الأفكار، اللحن، الصوت".

منير لن يتكرر مرة أخرى

وأوضح حميد الشاعري، أن الأغنية هى التى تعيش ليس الفنان، و عبر عن حبه لأغنية "للى" للكينج محمد منير، مشيرا إلى أن صوته لا يختلف عليه اثنين، وأنه لن يتكرر مرة أخرى.      

 

حميد الشاعرى ويجز مروان موسى حبر سري البخت عمرو دياب محمد منير

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