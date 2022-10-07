حميد الشاعري يتحدث عن تجربته مع مروان موسى.. ويوجه نصيحة هامة لـ ويجز

الأغنية هى التى تعيش ليس الفنان

كشف المطرب والملحن حميد الشاعري، عن تجربته فى الغناء مع مروان موسى، موضحاً أنه أعجب بالفكرة، وأن مروان موسى شخصيه لطيفه، مضيفاً أنه بدأ الاندماج بينهم و خلال 8 ساعات ثم قام بإنهاء الأغنية.





أعلن الشاعري، فى برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة و الناس"، أنه يرى المطرب "ويجز" مشروع غنائى متكامل، ويطلب منه الاستمرار فى هذا و لم يتوقف، مشيراً انه فى يوم ما يصبح ويجز مثل" عمرو دياب أو محمد منير"، موضحاً أنه أبدع فى أغنية "البخت" من حيث "الغناء، الكلام، الأفكار، اللحن، الصوت".

منير لن يتكرر مرة أخرى

وأوضح حميد الشاعري، أن الأغنية هى التى تعيش ليس الفنان، و عبر عن حبه لأغنية "للى" للكينج محمد منير، مشيرا إلى أن صوته لا يختلف عليه اثنين، وأنه لن يتكرر مرة أخرى.