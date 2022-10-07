على حسب نوعها ... روتين سحري خاص بـ كل نوع بشرة

أهم ما يميز المرأة بشرتها والاهتمام والعناية بها من الأشياء التي تشغل بال الكثير من السيدات والفتيات، لذا تسأل الكثير منهن عن كيفية الرعاية بالبشرة.

في البداية لابد أن تعرف نوع بشرتك وبالتالي سوف تحدد الروتين اليومي للحفاظ علي البشرة.



أربع أنواع من البشرة



١- البشرة الجافة

٢- البشرة الدهنية

٣- البشرة المختلطة

٤ البشرة الحساسة

لتحديد نوع البشرة نقوم بعمل تجربة سهلة وبسيطة تساعدنا علي معرفة نوع البشرة.



طريقه معرفة نوع البشرة



نقوم بإحضار ورق ناشف وضعه برفق علي الوجه إذا لم يظهر عليه أي نقع أو إفرازات زيتية فهذا يعني أنها بشرة جافة.

أما إذا ظهر أي نقع وافرازات زيتية فهذا يعني أن البشرة دهنية.

أما إذا ظهرت الإفرازات الزيتية علي منطقة حرف الـT أي منطقة الجبين والأنف والذقن فهذا يعني أنها بشرة مختلطة.

أما إذا شعرت بحكة أو احمرار في الوجه هذا يعني أنها بشرة حساسة.

بمجرد إنك تحددي نوع بشرتك من السهل انك تحددي نوع الروتين اليومي للعناية بالبشرة.



هناك عدة خطوات للعنايه بالبشره بعد تحديد نوعها



في البدايه نقوم بتنظيف البشرة باستخدام المنظف الذي يتناسب مع بشرتك ، نقوم بترطيبها ثم نضع واقي الشمس لحماية البشره من أشعة الشمس واضراها علي البشره.

نكرر هذه الخطوات مساءا ما عدا واقي الشمس فهو يستخدم صباحا فقط كما اننا نقوم بتقشير البشرة علي الاقل مره أسبوعيا لازالة الخلايا الميتة وتجديد خلايا البشره مما يؤدي ذلك علي نضارتها ومظهرها الصحي بعد ذلك نضع ماسك علي الوجه لنقوم بتغذية البشره تغذيه عميقه .

بالاضافه إلى ذلك الأكل الصحي والتغذية السليمه حيث أن هناك أطعمه تحتوي علي اوميجا3 وفيتامين ج وهذه الاطعمه تساعدنا في الحصول علي الكولاجين وبالتالي هذا ينعكس علي مظهر البشره .

كما أن شرب الماء ضروري للحصول علي بشره نضره وصحيه فشرب الماء ليه فوائد تنعكس علي البشره يجب علي الاقل نشرب من٢-٣ لتر في اليوم.

بالاضافه الي النوم الصحي فهو مفيد وضروري للحصول علي بشره مشرقه ونضره وممتعه ومتوهجه.

لكل نوع بشره لابد أن تستخدم مكونات تناسب طبيعة بشرتها للحصول علي المظهر الصحي.

أصحاب البشره الجافه لابد من استخدام منتجات بها مكونات فيتامين هه هذا يساعد علي ترطيبها ومفيد البشره الجافه.

اما البشره الدهنيه يجب ن تستخدم منتجات بها مكونات تحتوي علي حمض الساليليك هذا يساعد علي التحكم في افراز الدهون في البشره.

بالنسبة للبشرة المختلطة لابد من استخدام مكونات تحتوي علي حمض الهاليورينك له تأثير رائع علي البشرة كما أن فيتامين سي يساعد علي توحيد لون البشرة وتفتيح البقع الداكنة.

