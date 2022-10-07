نوع من الشاي ينقص الوزن وخالي من الكافيين| غير متوقع

جميع الورود صالحة للأكل ويمكن استخدامها في الشاي ، لكن بعض الأصناف حلوة بينما البعض الآخر أكثر مرارة، شاي الورد هو مشروب عشبي عطري مصنوع من براعم زهور الورد.



يُزعم أنه يقدم العديد من الفوائد الصحية ، على الرغم من أن العديد منها لا يدعمها العلم جيدًا.



فوائد شاي الورد



-شاي الورد خال من الكافيين وخيار مشروب ساخن رائع لمن يريدون أو يحتاجون إلى تجنب الكافيين.

- البقاء رطبًا هو مفتاح الصحة الجيدة. يتكون شاي الورد بشكل أساسي من الماء ، وشربه طريقة جيدة لزيادة تناول السوائل ، مما قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

-قد يؤدي شرب شاي الورد قبل وأثناء فترة الحيض إلى تقليل الألم والأعراض النفسية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

- هناك بعض الفوائد الت تخص الصحة العقلية ، مثل علاج الخرف والنوبات.

-الاسترخاء وتقليل التوتر والتأثيرات المضادة للاكتئاب

-انخفاض شدة الحساسية

-خصائص مضادة للجراثيم

-تحسين مقاومة الأنسولين وصحة القلب

-علاج أمراض الكبد

-تأثيرات ملين

-خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لالتهاب المفاصل

-التأثيرات المضادة للسرطان

شاي الورد



طريقة تحضير شاي الورد

يمكن تحضير شاي الورد عن طريق نقع البتلات الطازجة أو المجففة أو براعم الزهور في الماء الساخن، إذا كنت تستخدم أزهارًا نضرة ، فتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية.



المصدر: healthline