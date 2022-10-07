نوع من الشاي ينقص الوزن وخالي من الكافيين| غير متوقع

جميع الورود صالحة للأكل ويمكن استخدامها في الشاي ، لكن بعض الأصناف حلوة بينما البعض الآخر أكثر مرارة، شاي الورد هو مشروب عشبي عطري مصنوع من براعم زهور الورد.
يُزعم أنه يقدم العديد من الفوائد الصحية ، على الرغم من أن العديد منها لا يدعمها العلم جيدًا.
فوائد شاي الورد
-شاي الورد خال من الكافيين وخيار مشروب ساخن رائع لمن يريدون أو يحتاجون إلى تجنب الكافيين.
- البقاء رطبًا هو مفتاح الصحة الجيدة. يتكون شاي الورد بشكل أساسي من الماء ، وشربه طريقة جيدة لزيادة تناول السوائل ، مما قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.
-قد يؤدي شرب شاي الورد قبل وأثناء فترة الحيض إلى تقليل الألم والأعراض النفسية ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.
- هناك بعض الفوائد الت تخص الصحة العقلية ، مثل علاج الخرف والنوبات.
-الاسترخاء وتقليل التوتر والتأثيرات المضادة للاكتئاب
-انخفاض شدة الحساسية
-خصائص مضادة للجراثيم
-تحسين مقاومة الأنسولين وصحة القلب
-علاج أمراض الكبد
-تأثيرات ملين
-خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لالتهاب المفاصل
-التأثيرات المضادة للسرطان
طريقة تحضير شاي الورد
يمكن تحضير شاي الورد عن طريق نقع البتلات الطازجة أو المجففة أو براعم الزهور في الماء الساخن، إذا كنت تستخدم أزهارًا نضرة ، فتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية.
المصدر: healthline