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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حقيقة دخول رضوى الشربيني مجال التمثيل

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني خلال إستضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية عن حقيقة دخولها مجال التمثيل و الفن.

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قالت رضوى الشربيني خلال لقائها في التلفزيون:" مابعرفش أمثل، أتعرض عليا كتير، التمثيل ده موهبة مش عندي، مش لازم يبقي شكليحلو أمثل، مالوش علاقة."


 

رضوى الشربيني

يذكر أن رضوى الشربيني اتمت يوم 30 سبتمبر  الماضي عامها الـ 41، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بأناقة وجمال مما يجذب الأنظارإليها دائما.

تعد رضوى الشربيني من أيقونات الموضة والأناقة على الشاشات المصرية، فهي تحرص على اتباع أحدث الصيحات و تختار ما يتناسبمعها و يكشف عن أناقتها وذوقها الرفيع في أختيار الإطلالات التي تظهر بها.

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