محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في عمان بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في عمان.

علقت الملكة رانيا على الصورة قائلة:"اليوم، مع جلالة الملك عبدالله وولي العهد الأمير الحسين في زيارة لدار الأوبرا السلطانية مسقط، والتي تمزج بين الطابع المعماري العربي الإسلامي والعُماني التراثي. ولقاء متميز مع أختي السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان."

خطفت الملكة رانيا الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام متوسطة الطول مما منحها إطلالة محتشمة، وجمع التصميم بين اللون البني و الأسود و بعض الرسومات البسيطة.

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني مما زاد من أناقتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.





الملكة رانيا