عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في عمان بهذه الإطلالة| شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال تواجدها في عمان.

txt

بالشعر الأحمر.. زوجة الحضري تبهر متابعيها بصورة جديدة| شاهد

txt

شورت وقميص.. سعر خرافي لإطلالة إليسا في شرم الشيخ|شاهد

txt

مش بلبس الفستان مرتين.. فيفي عبده تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

txt

أول خناقة بعد الجواز.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من محطة البنزين |صور

علقت الملكة رانيا على الصورة قائلة:"اليوم، مع جلالة الملك عبدالله وولي العهد الأمير الحسين في زيارة لدار الأوبرا السلطانية مسقط، والتي تمزج بين الطابع المعماري العربي الإسلامي والعُماني التراثي. ولقاء متميز مع أختي السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان."

خطفت الملكة رانيا الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا اكمام متوسطة الطول مما منحها إطلالة محتشمة، وجمع التصميم بين اللون البني و الأسود و بعض الرسومات البسيطة.

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البني مما زاد من أناقتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.


 

الملكة رانيا 

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا إطلالة الملكة رانيا ابناء الملكة رانيا اطلالات الملكة رانيا اخبار الملكة رانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

بعد وفاة طفلتين بالإسكندرية.. ما هي الحقنة القاتلة المنتشرة بالصيدليات؟

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

موضوعات متعلقة

بالشعر الأحمر.. زوجة الحضري تبهر متابعيها بصورة جديدة| شاهد

شورت وقميص.. سعر خرافي لإطلالة إليسا في شرم الشيخ|شاهد

مش بلبس الفستان مرتين.. فيفي عبده تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

أول خناقة بعد الجواز.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من محطة البنزين |صور

شبه بعض..فساتين هبة مجدي و ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

طريقة عمل التونة في المنزل.. أحلى من الجاهز

من الألماس والذهب.. سعر خيالي لـ ساعة أمال ماهر .. شاهد

طبيب يكشف مفاجأة عن أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام

ترشيحاتنا

خسائر هائلة في بورصة أمريكا بعد قرار أوبك+ بشأن النفط

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

أمريكا تتوعد كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية الأخيرة

توشكى أفضل مشروع بيئي بالعالم.. كيف نجحت الدولة في إعادته للحياة ثانيا

بيان عاجل من كوريا الجنوبية بعد تجارب بيونج يانج الصاروخية الأخيرة

أيهما أولى في الفجر التسبيح وقراءة القرآن أم قيام الليل ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. الملكة رانيا تستعرض أناقتها في عمان بهذه الإطلالة| شاهد

3 حاجات.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

بإطلالة جذابة.. هبة عبد الغني تخطف الأنظار بمهرجان الإسكندرية

مع بداية العام الدراسة|خبيرة إتيكيت تكشف روشتة نجاح العلاقة بين الطلاب والمدرسين

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ