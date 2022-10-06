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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس كاجوال.. أول ظهور لسالي عبد السلام بعد زفافها | شاهد

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام

حرصت الإعلامية سالي عبد السلام، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

خطفت سالي عبد السلام الأنظار في المطار برفقة زوجها و شقيقها، وعلقت على الصورة قائلة:" اللهم بارك ويخليكم ليا يارب..أول مرة أسافر لوحدي من غيركم."

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تألقت سالي عبد السلام في أول ظهور لها بعد حفل زفافها الأسطوري بإطلالة كاجوال وبسيطة للغاية، حيث ارتدت سيوت شيرت باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أوتطريزات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سالي عبد السلام على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

سالي عبد السلام 
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